الغابون تعلن إعادة فتح حدودها

الغابون تعلن إعادة فتح حدودها
التاريخ
9/2/2023 8:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت الغابون السبت إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي اغلقت بعد انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو.
وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إن اللجنة "قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية" بدءا من السبت.
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