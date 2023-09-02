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الغابون تعلن إعادة فتح حدودها

9/2/2023 8:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الغابون السبت إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي اغلقت بعد انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو.

وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إن اللجنة "قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية" بدءا من السبت.

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