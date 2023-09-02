أندية البرميرليغ تحطم رقمها القياسي السابق للتعاقدات

حطّمت أندية الـ"برميرليغ" رقمها القياسي السابق للتعاقدات المبرمة في نافذة انتقالات واحدة، منفقة ملياري جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) على لاعبيها الجدد مع إغلاق السوق الصيفية الجمعة.

ويتصدّر تشلسي اللندني الترتيب مع تحطيمه الرقم القياسي، من خلال التعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري مويسي كايسيدو. وأظهرت الأندية الإنجليزية مرّة جديدة عن قدراتها المالية، مقارنة مع أقرانها في البطولات الأوروبية الكبرى.

لكن لاعباً جديداً مفاجئاً دخل على خط المنافسة مع الأندية الإنجليزية، مع فورة الانتقالات في الدوري السعودي وجذب نجوم مخضرمين بصفقات باذخة.

تلقي وكالة فرانس برس نظرة على أبرز خمس نقاط في فترة الانتقالات في إنجلترا.

- هجوم سعودي -

أدّى ضخ الأموال الرهيب من السعودية إلى تضعضع مخططات بعض الأندية الكبرى. ترك الجزائري الدولي رياض محرز مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا إلى الأهلي السعودي، وجوردان هندرسون قائد ليفربول إلى الاتفاق، فيما فضّل المهاجم الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش حزم امتعته والانتقال من فولهام إلى الهلال.

ورغم الاغراء المالي، تمسك ليفربول بخدمات نجمه المصري محمد صلاح بعدما رفض عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي، بحسب ما أفادت تقارير صحافية الجمعة.

ويمكن القول إن الأندية الإنجليزية كانت مستفيدة من بيع اللاعبين، خصوصاً المتقدمين في السن وأصحاب الرواتب الكبيرة.

بيد ان ان رحيل لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، البالغ 26 عاماً فقط، من ولفرهامبتون إلى الهلال قد يشكّل جرس انذار لما يخفيه المستقبل حيال نزيف المواهب من البرميرليغ. بطولة تواجه تحديات إضافية، مع تفضيل نجوم محليين الاحتراف في بطولات خارجية رغم عروض مترفة مقدمة لهم محلياً.

فضّل اليافع جود بيلينغهام الانتقال من بوروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد الإسباني، والهداف التاريخي لتوتنهام وقائد المنتخب هاري كاين إلى بايرن ميونيخ الألماني.

- مغامرات تشلسي -

كسر الـ"بلوز" الرقم القياسي للانتقالات البريطانية للمرة الثانية في سبعة اشهر، متفوّقين على ليفربول بضم كايسيدو (21 عاماً) مقابل صفقة قد تصل إلى 115 مليون جنيه استرليني.

وقّع الإكوادوري الدولي على عقد لثماني سنوات في ملعب ستامفورد بريدج، في محاولة من الملاك الأميركيين لنادي غرب لندن لتعويض الموسم المخيّب الأخير، إذ حلّ تشلسي في المركز الثاني عشر في الدوري وهو الأدنى له منذ 1994.

انفق النادي المملوك من كونسورتيوم يتقدّمه تود بويلي منذ أكثر من سنة نحو مليار جنيه على لاعبين جدد.

الغالبية العظمى من انتقالات تشلسي تمحورت حول لاعبين لم يصلوا بعد الى قمة مستوياتهم. أكبر اللاعبين الـ11 القادمين هذا الصيف لم يتجاوز عامه الخامس والعشرين.

ورغم تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إلا ان تشلسي لم يفز سوى مرة يتيمة في ثلاث مباريات الموسم الحالي... على لوتون الصاعد من المستوى الثاني.

- أرسنال حسم ملفه مبكراً -

بعد منافسة مفاجئة على لقب الدوري مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، تحرّك أرسنال بسرعة فضمّ لاعب الوسط ديكلان رايس، المهاجم-لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتس والهولندي يوريين تيمبر بأكثر من 200 مليون جنيه منتصف يوليو.

لكن لسوء حظّه، أصيب المدافع تيمبر بأربطة ركبته وسيغيب لفترة طويلة. ولم يسجّل هافيرتس بعد انتقاله مقابل 65 مليون جنيه من تشلسي.

ويواجه مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا المزيد من الضغط لقيادة "المدفعجية" نحو لقبهم الأول في الدوري منذ عشرين سنة.

- ليفربول يعيد تشكيل وسطه -

تسارعت حملة إعادة تشكيل وسط ليفربول، مع رحيل جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى الدوري السعودي.

رحل أيضاً جيمس ميلنر، الغيني نابي كيتا وأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين دون مقابل، بعد موسم مخيّب للفريق الأحمر اخفق خلاله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في سبع سنوات.

رغم تفوّق تشلسي عليه في السباق لضمّ كايسيدو والبلجيكي روميو لافيا، إلا ان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بات يملك أربعة وجوه جديدة في الوسط.

يقدّم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي بداية جيدة في ملعب أنفيلد، فيما أثبت قائد اليابان واتارو إندو خبرته بعد فشل استقدام كايسيدو.

أنهى ليفربول فترته بصفقة لافتة، مع ضمّ لاعب الوسط الهولندي الشاب راين خرافنبرخ من بايرن ميونيخ.

قال كلوب الجمعة "كان علينا إعادة تشكيل الفريق. سيكون خط الوسط جديداً بالكامل".

- برايتون اللامع -

بعد ضمانه التأهل للبطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، حاول برايتون تعويض رحيل كايسيدو، ماك أليستر والحارس الإسباني روبرت سانشيس إلى تشلسي.

حصد الفريق 175 مليون جنيه من بيع لاعبين استقدمهم مقابل 11 مليوناً فقط!

صفقة كايسيدو لوحده تخطت ما انفقه النادي على بناء ملعبه الجديد ومركز تمارينه.

استثمر بثمانية لاعبين، أبرزهم الإسباني أنسو فاتي القادم من برشلونة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات على سبيل الإعارة، حيث سيحاول استنهاض مشواره الذي عكرته الاصابات.





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