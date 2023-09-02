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البنتاغون يكشف أكثر المناطق التي يتلقى منها تقارير عن أجسام مجهولة

9/2/2023 8:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على الخريطة أكثر المناطق التي تتلقى منها بلاغات حول أجسام مجهولة أو ما يُعرف باسم "UFO".

وشملت الخريطة
التي قدمها البنتاغون
وفقا لـ " سي إن إن" مناطق في الشرق الأوسط وشرق آسيا والجانبين الشرقي والغربي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلقت وزارة الدفاع الأمريكية موقعا على الانترنت للمعلومات حول هذه الأجسام المجهولة وإمكانية إضافة تقارير جديدة عن مشاهدات.

وقال مراسل شؤون وزارة الدفاع الأمريكية في CNN، أورين ليبرمان: "الفكرة هنا (من الموقع الالكتروني الجديد) هو أن البنتاغون على دراية ليس فقط بالاهتمام في هذا الموضوع بل أيضا أن هذه الأمور قد تكون مسألة أمن قومي".

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