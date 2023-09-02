22.7 مليون دينار صادرات الزرقاء الشهر الماضي
التاريخ
9/2/2023 8:00:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر آب الماضي حوالي 22.7 مليون دينار، حيث تم إصدار 624 شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.
وأوضح شريم ، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية للشهر الماضي إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية،والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
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