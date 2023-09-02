22.7 مليون دينار صادرات الزرقاء الشهر الماضي





وأوضح شريم ، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية للشهر الماضي إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية،والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.