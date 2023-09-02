تنبيه هام لمستخدمي Gmail



وفقا لتقرير موقع gizchina تقوم Google بهذه الخطوة وحث المستخدمين على إضافة هذه الطبقة من الأمان لجعل الحسابات أكثر مناعة ضد محاولات الاختراق، علاوة على ذلك، طبقت الشركة الأمريكية نظام تنبيه جديدا لإخطار أصحاب حساب Gmail بأي إجراء تم في حساباتهم.

صرحت "جوجل" بأن ميزة التنبيهات الجديدة هذه مصممة لإجراءات محددة داخل Gmail. تتضمن الإجراءات التي تستدعي وجود تنبيه، إنشاء مرشح أو تحريره أو استيراده أو إعادة توجيه جديد للرسالة من خلال بروتوكولات مكتب البريد أو إعدادات بروتوكول رسائل الوصول إلى الإنترنت، بينما الإجراء الثالث في حالة تمكين IMAP من قائمة الإعدادات.



ماذا يحدث عندما يقوم المستخدم بإجراءات حساسة في GMAIL؟

قالت Google إنها ستتحقق من الشخص في حال تنفيذ الإجراءات المعرفة، لمعرفة مدى خطورتها، وذلك حتى تتمكن من الحد من المتسللين، في حال أي إجراء مصنف من قبل الشركة بأنه "حساس" ويمس سلامة وأمن البيانات الخاصة بالمستخدم، ستطلب من خلال رسالة من الشخص الذي يستخدم الحساب إثبات هويته بشكل أكبر.



لإجراء التأكد من هوية المستخدم للحساب، سوف يتعين عليه إكمال خطوة أخرى توضح أنه مالك الحساب بالفعل، قد يتضمن ذلك القيام بشيء مثل إدخال كود من أحد التطبيقات، أو رسالة نصية، أو الرد على مكالمة هاتفية، أو استخدام مطالبات Google أو مفتاح أمان خاص.



إذا لم يكمل المستخدم عملية التحقق من الهوية، أو إذا قام بخطوة خاطئة أدت إلى فشل عملية التحقق، فسيتم إرسال تنبيه أمني قوي جدا إلى جميع الأجهزة التي حددها المستخدم على أنها جديرة بالثقة لهذا الحساب.



من خلال إرسال تنبيه على الأجهزة الخاصة بالمستخدم والتي سبق وحددها من خلال الاستخدام، تتيح الشركة للمستخدم المحاولة مرة أخرى للتأكد من أنه هو بالفعل من قام بالإجراء أم لا، وفي حالة إذا لم يكن مالك الحساب هو من قام بهذه الخطوات، فيمكنه اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل حساب Gmail الخاص به أكثر أمنًا.

صدى البلد