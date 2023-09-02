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ريال مدريد يهدد مبابي

9/2/2023 7:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في إثارة الجدل، حتى عقب انتهاء الميركاتو الصيفي في أوروبا.
وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2024، ويرفض حتى الآن كل عروض التجديد، ويربط نفسه بالانتقال لريال مدريد عبر صفقة مجانية.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، سيجتمع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، وفايزة العماري والدة مبابي، في وقت قريب من أجل مناقشة التفاصيل النهائية لانتقال النجم الفرنسي للبرنابيو.
وأشارت إلى أن موعد الاجتماع تم تحديده بالفعل، ويسعى خلاله الطرفان لوضع خريطة الطريق لكيفية التصرف خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن بيريز ظل صامتا في الميركاتو، لكنه حدد موعدًا للاجتماع التالي مع فايزة العماري، للاتفاق على توقيع العقد في يناير/كانون ثان المقبل، على أن يصل مبابي مجانا إلى الميرنجي في 1 يوليو/تموز 2024.
وذكرت أن بيريز لا يريد تكرار السيناريو الذي حدث في 2022، وإذا لم يوف مبابي بوعده في يناير/كانون ثان، وطلب تأجيل التوقيع، سينسحب ريال مدريد من الصفقة.

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