ريال مدريد يهدد مبابي
التاريخ
9/2/2023 7:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - يواصل مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في إثارة الجدل، حتى عقب انتهاء الميركاتو الصيفي في أوروبا.
وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2024، ويرفض حتى الآن كل عروض التجديد، ويربط نفسه بالانتقال لريال مدريد عبر صفقة مجانية.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، سيجتمع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، وفايزة العماري والدة مبابي، في وقت قريب من أجل مناقشة التفاصيل النهائية لانتقال النجم الفرنسي للبرنابيو.
وأشارت إلى أن موعد الاجتماع تم تحديده بالفعل، ويسعى خلاله الطرفان لوضع خريطة الطريق لكيفية التصرف خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن بيريز ظل صامتا في الميركاتو، لكنه حدد موعدًا للاجتماع التالي مع فايزة العماري، للاتفاق على توقيع العقد في يناير/كانون ثان المقبل، على أن يصل مبابي مجانا إلى الميرنجي في 1 يوليو/تموز 2024.
وذكرت أن بيريز لا يريد تكرار السيناريو الذي حدث في 2022، وإذا لم يوف مبابي بوعده في يناير/كانون ثان، وطلب تأجيل التوقيع، سينسحب ريال مدريد من الصفقة.
ملاعب
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