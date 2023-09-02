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اتحاد جدة يضع 170 مليون إسترليني على طاولة ليفربول

9/2/2023 7:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم نادي اتحاد جدة السعودي، عرضا جديدا من أجل الحصول على خدمات المصري محمد صلاح نجم ليفربول.
ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فقد قدم اتحاد جدة، عرضا جديدا لضم صلاح في وقت متأخر أمس الجمعة، بلغ 170 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الجديد ينقسم إلى رسوم ثابتة تبلغ 145 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 25 مليونا كمتغيرات.
وأوضحت "ذا صن" أن هذا العرض جاء عقب ساعات قليلة فقط من رفض ليفربول للعرض السعودي الذي بلغ 150 مليون إسترليني، وتم إرساله أيضا أمس الجمعة.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن اتحاد جدة عرض على صلاح، الحصول على راتب أسبوع قدره 2.3 مليون جنيه إسترليني، من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي.
ويصر ليفربول على موقفه ببقاء محمد صلاح، لأن النادي الإنجليزي لن يتمكن من العثور على بديل للنجم المصري حتى شهر يناير/كانون ثان المقبل.

ملاعب

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