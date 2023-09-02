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مكتب زيلينسكي يطلع ساليفان على احتياجات قوات كييف

9/2/2023 7:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلع متحدث الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان على احتياجات قوات كييف لمواصلة القتال، وأكد له تشكيل "فرق عمل لتطبيق صيغة كييف للسلام".
وجاء في بيان نشر في موقع الرئيس الأوكراني، اليوم السبت: "أجرى أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في إطار الحوار المستمر مع الحلفاء، مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان. وأبلغ أندريه يرماك محاوره بالوضع في ساحة المعركة بالإضافة واحتياجات الجيش الأوكراني".


وأضاف أن يرماك أطلع ساليفان على تشكيل فرق عمل "لتطبيق صيغة كييف سلام".

RT

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