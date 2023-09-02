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الأمم المتحدة تعتمد قرارا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

9/2/2023 7:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.


وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس.


ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة الفرصة لهم لتطوير قدراتهم.


وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن اعتماد هذا القرار، وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته، يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وما يمثله من منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي، خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية.


بترا


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