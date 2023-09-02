الأمم المتحدة تعتمد قرارا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
التاريخ
9/2/2023 7:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.
وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس.
ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة الفرصة لهم لتطوير قدراتهم.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن اعتماد هذا القرار، وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته، يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وما يمثله من منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي، خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية.
بترا
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