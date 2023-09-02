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الخسارة أمام ميلان تترك أثرها على مورينيو

9/2/2023 7:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض جوزيه مورينيو، مدرب روما، الحديث لوسائل الإعلام بعد خسارة فريقه أمام ميلان (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما بملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن مورينيو كان من المتوقع أن يقوم بواجباته الإعلامية من حيث إجراء مقابلة صحفية بعد المباراة، حيث كانت هذه هي أول مباراة له هذا الموسم، بعد أن تم إيقافه في الجولتين الماضيتين.
وأضاف الموقع أن المدرب تحدث مع وسائل الإعلام قبل انطلاق المباراة، وهو الأمر الذي يدل على أنه لم تكن هناك أي مشكلة مع الصحافة، لافتة إلى ذلك قد يعود إلى عدم رضا مورينيو عن قرارات التحكيم باحتساب ركلة جزاء لميلان.
كان ميلان قد حصل على ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة، بعد عرقلة الحارس روي باتريسيو للاعب الروسونيري لوفتوس تشيك، تمكن أوليفيه جيرو من تحويلها لأول أهداف اللقاء.
يشار إلى أن روما يمر ببداية موسم كارثية، حيث خاض 3 مباريات لم يتمكن من تحقيق أي فوز، فخسر مباراتين وتعادل مباراة، ليحصل على نقطة واحدة فقط.

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