

ويأتي حضور سامسونج في معرض IFA 2023 في الوقت الذي تشارك فيه الشركة أبحاثاً جديدة تتعلق بالمستهلكين، والتي تم إجراؤها في جميع أنحاء أوروبا لفهم الاحتياجات المتطورة للتكنولوجيا في المنزل[1].



وقال بنجامين براون، الرئيس التنفيذي للتسويق في سامسونج أوروبا: "تلتزم سامسونج بشغفها الدائم تجاه ربط مستخدمينا بالأشخاص والأماكن وأنشطة الترفيه والتسلية التي يفضلونها أكثر. سنستمر في الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا للتأكد من أن منظومة SmartThings تنمو وتتطور بطريقة تسمح للأشخاص بإجراء المزيد من الاتصالات المهمة."

تعزيز تجربة المنزل

يتيح تطبيق SmartThings للمستخدمين التحكم في منازلهم من أي مكان، مما يساعدهم على الاستمتاع بالترفيه السلس بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتهم، ولا تزال منازلنا في مختلف أنحاء أوروبا أكثر أهمية من أي وقت مضى لأنها تلعب أدواراً متعددة كل يوم، من المكاتب إلى أماكن الاسترخاء والترفيه. ويوافق سبعة من كل عشرة مستهلكين (71%) على أن التكنولوجيا لها تأثير إيجابي على حياتهم اليومية، بما في ذلك كيفية تفاعلهم مع أصدقائهم وعائلاتهم، وقيامهم بالأعمال المنزلية واستمتاعهم بهواياتهم1.



ويمكن للشغوفين بالطعام الآن ربط أنفسهم بشكل كامل بمتعة الطهي وتناول الطعام مع Samsung Food، التطبيق الجديد المتكامل للبحث عن الوصفات وحفظها ومشاركتها، والتحضير للوجبات والطهي وتسوق البقالة. وقد تم الإعلان عن Samsung Food خلال المؤتمر الصحفي، ويتوفر اليوم في 104 دول بثماني لغات، ويضع المعرفة الغذائية العالمية في متناول أيدي المستخدمين، مما يمكّنهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بالطعام والصحة والطهي المناسبة لهم. كما يتصل التطبيق بمطابخ المستخدمين ويرسل على الفور الوقت ودرجة الحرارة المناسبة إلى فرن سامسونج المتوافق الخاص بهم، ومع أكثر من 160 ألف وصفة يوفّرها التطبيق، سيحظى المستخدمين بتجربة شيء جديد للطهي على الدوام.



وبحلول نهاية العام، وباستخدام Food AI المدعوم بالذكاء الاصطناعي ستوفر Samsung Food وصفات مخصصة تعكس المتطلبات الغذائية للمستخدمين، مثل تحويل الوصفات إلى نسخة نباتية في بضع نقرات فقط.

وفي تحسين آخر من المقرر أن يتم في وقت لاحق من هذا العام، سيتم ربط التطبيق مع Samsung Health بحيث يمكن ملاءمة خطط الوجبات المخصصة لتناسب تفضيلات ومتطلبات النظام الغذائي، بالإضافة إلى دعم المستخدمين في الوصول إلى أهدافهم الصحية. وفي عام 2024 سيستخدم تطبيق Samsung Food الصور الملتقطة للوجبات باستخدام تقنية Vision AI، للتحقق من المعلومات الغذائية والتعرف على المكونات والتوصية بأفضل الوصفات لاستخدامها.



وتحافظ سامسونج على التزامها الراسخ تجاه تعزيز قطاع الترفيه، انطلاقاً من كونها العلامة التجارية الأولى للتلفزيونات لمدة 17 عاماً على التوالي[2].

وقد أكملت الشركة تشكيلة شاشاتها الفائق مع إطلاق Neo QLED 8K و4K Q80C مقاس 98 بوصة، فيما تخطط لجلب مجموعتها الكاملة من شاشات Micro LED إلى أوروبا بحلول نهاية العام، مما يوفر تبايناً مذهلاً وتفاصيل رائعة توفّر للمشاهدين تجربة مشاهدة غامرة سواء على مستوى اللعب أو مشاهدة الأفلام.



واحتفالاً بالذكرى المئوية لتأسيس ديزني، أعلنت سامسونج عن إطلاق شاشة The Frame – Disney100 Edition. تتميز بحواف معدنية فضيّة بلاتينية المميزة منDisney 100، وجهاز تحكم عن بعد فريد من نوعه مستوحى من شخصية ميكي ماوس. كما أنها تأتي مع 100 قطعة فنية من استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة، ومارفيل، ولوكاس فيلم، وناشيونال جيوغرافيك، بالإضافة إلى الصور الكلاسيكية لميكي وميني وودي وسندريلا وغيرهم الكثير. ويمكن للمستخدمين أيضاً عرض صورهم العائلية للحصول على بيئة منزلية خياليّة.



كما تم الإعلان أيضاً في المؤتمر الصحفي عن الإطلاق العالمي لجهاز The Freestyle 2nd Gen، حيث يوفر جهاز العرض المحمول متعدد الاستخدامات تجربة شاشة كبيرة في أي مكان يختاره المستخدم من الحائط إلى السقف. توفر ميزة Smart Edge Blending تجارب شاشة أفقية وعمودية، إذ يمكن توصيل جهازي عرضFreestyle من الجيل الثاني لتوفير تجربة مشاهدة بانورامية مقاس 160 بوصة، وتجربة عرض رأسية مقاس 120 بوصة. علاوة على ذلك، ومع الوصول الكامل إلى Samsung Gaming Hub، يمكن لمستخدمي Freestyle 2nd Gen الاستمتاع بأكبر الألعاب من شركاء سامسونج لبث الألعاب.



وبالشراكة مع Xbox وBethesda Softworks، باتت لعبة Starfield المخصصة للعب الأدوار المذهلة من الجيل التالي والتي تدور أحداثها بين النجوم متوفّرة ضمن هذه الميّزة. ويمكن اللعب من خلال Samsung Gaming Hub مع عضوية Xbox Game Pass Ultimate، دون الحاجة إلى وحدة تحكم.

خطوات صغيرة من أجل كوكبنا

تلتزم سامسونج بتطوير المنتجات والخدمات التي تساعد الأفراد على توفير المال واتخاذ خطوات من أجل كوكب أفضل. وتحظى هذه المواضيع بمكانة عالية في جدول أعمال المستهلكين أيضاً، حيث يقول أكثر من ثلاثة أرباعهم (77%) أنهم يبحثون عن منتجات تقنية توفر الطاقة، وليس فقط لتوفير المال، بل من أجل البيئة أيضاً4. ويرى الثلثان (67%) أيضاً أنه من المهم أن تتمكن أجهزتهم التالية من الاتصال بتطبيق يسمح لهم بمراقبة استهلاكهم للطاقة ودفعهم نحو تقليله.

ومع ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا[3]، أعرب 72% ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم بشأن تكلفة تشغيل الأجهزة في منازلهم[4]. وللحدّ من ذلك، يمكن لـ SmartThings Energy مساعدة المستخدمين على تحسين الطاقة المستخدمة عبر أجهزتهم لتناسب احتياجاتهم فقط. على سبيل المثال، يتيح لك وضع الطاقة المعزّز بالذكاء الاصطناعي " AI Energy" في SmartThings Energy مراقبة استهلاك الطاقة في غسالتك وتقليله بنسبة تصل إلى 70%[5] عن طريق استخدام تكنولوجيا Ecobubble للغسل باستخدام الماء البارد بدلاً من الدافئ.



كما أبرمت سامسونج شراكة مع منظمة Ocean Wise العالمية التي تركّز جهودها للحفاظ على المحيطات، وشركة "باتاغونيا" الشركة العالميّة الرائدة في مجال الملابس لإيجاد حلول لمشكلة تساقط الألياف الدقيقة. وتعد وحدة الترشيح Less MicrofiberTM عبارة عن مرشح خارجي للغسالة يعمل على تقليل ما يصل إلى 98% من انبعاثات المواد البلاستيكية الدقيقة الناتجة عن دورات الغسيل[6]. وفي معرض حديثه في IFA، قال تشارلي كوكس، مدير حلول المواد البلاستيكية الدقيقة في Ocean Wise: "من خلال شراكتنا مع سامسونج وباتاغونيا، تفتخر Ocean Wise باكتشافها طريقة لوقف تدفق الألياف الدقيقة إلى المحيط. ومن خلال ابتكارات مثل مرشح الألياف الدقيقة، يمكننا تمكين الأفراد من تقليل آثار هذه المواد في المنزل، ليكون بمثابة حل يومي بسيط سيعود بالنفع على محيطاتنا."



وتمثل تقنيات التدفئة مثل المضخات الحرارية سوقاً سريع النمو، وتأتي سامسونج في طليعة هذا النمو، وقد شهدت مضخاتها الحرارية المبتكرة بمصدر الهواء نمواً غير مسبوق بنسبة 97% في المبيعات منذ عام 2022[7]. وتعمل هذه المضخات مع خزانات المياه الساخنة المنزلية أو مع ClimateHub من سامسونج، لتجعل منزلك مريحاً طوال العام بغض النظر عن حالة الطقس. ويمكنها أيضاً الاتصال بمنظومة SmartThings، بحيث يمكن مراقبة استخدامها للطاقة وتخصيصه ليناسب البيئة المفضلة للمستخدم[8]. وتعتبر EHS Mono R290 أحدث إضافة إلى مجموعة سامسونج من حلول المضخات الحرارية أحادية الكتلة ذات درجة الحرارة العالية، وسيتم إطلاقها في سبتمبر.



تتطور رحلة سامسونج باستمرار حيث تهدف إلى تصميم التكنولوجيا التي تساعد الأشخاص على تحقيق أقصى استفادة من يومهم مع اتخاذ خطوات صغيرة لتقليل التأثير البيئي. وتتميز سلسلة Galaxy Z Flip5[9] و Fold5[10] وGalaxy Tab S9[11] بمجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الألومنيوم والزجاج والمواد البلاستيكية المعاد تدويرها والتي يتم الحصول عليها من شباك الصيد المهملة في المحيط وبراميل المياه وزجاجات PET. بدورها تشتمل أيضاً سلسلة Galaxy Watch6 على مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك. وتأتي جميع ابتكارات Galaxy هذه في صناديق تغليف مصنوعة باستخدام مواد ورقية مُعاد تدويرها[12].



الحفاظ على أمان منزلك

تدرك سامسونج الطمأنينة والراحة التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا الذكية عبر الأجيال، وقد كان معيار الأمان موضوعاً ناشئاً من البحث الذي تم إجراؤه. فمراقبة منازلهم أثناء عدم تواجدهم هناك (54%)، والشعور بالأمان عندما يكونون في المنزل بمفردهم (39%)، والحفاظ على سلامة أسرهم عندما يكونون خارج المنزل (39%)؛ تعتبر من فوائد السلامة الرئيسية للتكنولوجيا الذكية[13].



وتتضمن منظومة SmartThings مجموعة من الشركاء الملتزمين بمساعدة الأشخاص في الحفاظ على منازلهم وعائلاتهم آمنين، يشمل شركة Yale، وهي علامة تجارية رائدة في مجال أمن المنازل، حيث تتيح مزايا Linus® Smart Lock وSmart Opener الجديد للبوابات والمرآب إمكانية قفل أبوابها عن بُعد عبر التطبيق لضمان الأمان وراحة البال لجميع أفراد الأسرة.

إطلاق العنان للمستقبل عبر التكنولوجيا الذكية

تستثمر سامسونج في مستقبل يعتمد على الإمكانيات التي تستطيع التكنولوجيا تعزيزها وفتح الآفاق لها. ومن ذلك توجّهها نحو جعل تكنولوجيا المنازل الذكية متاحة بسهولة أكبر. ويُظهر البحث أن ربع الأوروبيين يعتبرون إدراج التكنولوجيا الذكية عاملاً رئيسياً في الرغبة التي تدفعهم تجاه منزلهم التالي، وقال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين إن المنازل الذكية التي تعمل بكامل طاقتها جذابة (77%)12.

وانسجاماً مع ذلك؛ تعمل سامسونج على تحويل هذه الاحتمالات إلى حقيقة وهي تؤمن بقوة التعاون عندما يتعلق الأمر بدفع هذه الرؤية إلى الأمام.

ومن خلال الشراكة مع ABB Smart Buildings وSMA، الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير تكنولوجيا أنظمة الطاقة الشمسية والتخزين، تأمل سامسونج في ربط الأشخاص بشكل أوثق بمنازلهم من خلال دمج إمكانيات التكنولوجيا الذكية في المنازل قبل شرائها. ومن خلال دمج منتجات ABB وSMA في SmartThings Energy، يمكن أن تصبح المنازل أكثر أماناً وذكاءً واستدامة، الأمر الذي يوفّر العديد من المزايا مثل: القدرة على تشغيل الأجهزة في الوقت الأمثل، وتتبع استخدام الطاقة لضبط الاستهلاك بناءً على أسعار الطاقة وأنماط الاستخدام، وتحسين استخدام الطاقة بناءً على إنتاج الطاقة الشمسية.