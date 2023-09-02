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الصحة تؤكد عدم تسجيل الأردن أي إصابة بمتحور كورونا الجديد Ba.2.86

9/2/2023 7:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول عدم تسجيل الأردن أي حالة لمتحور كورونا الجديد من سلالة "بيرولا" BA.2.86.
وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن لم يسجل أي إصابة بالمتحور الجديد ولم يرصد أي إصابة به، لافتا إلى تسجيل حالة واحدة من المتحور "ايرس" EG 5.2 وأُعلن عنها سابقا.
وأضاف أن الوضع الوبائي في الأردن وعلى مستوى العالم مستقر ولا يوجد هناك إصابات كبيرة، وأنه لا يوجد ما يستدعي القلق أو الإدخال إلى المستشفيات.
وأشار الشبول إلى استمرار إجراءات الرصد الوبائي سواءً عبر الحدود أو الفحوصات التي تجرى للأشخاص الذين لديهم اشتباه بالإصابة بالفيروس.
ورصدت عدة إصابات بمتحور كورونا الجديد "بيرولا" في عدة دول بالعالم، وكان آخرها فرنسا، ومن الأعراض التي يسببها المتحور الجديد سيلان الأنف، وهي علامة مصاحبة للإصابة بمتحور BA.2، وكذلك إفرازات الأنف والبلغم، والصداع والغثيان أو القيء، بالإضافة إلى استمرار علامات فقدان حاستي التذوق والشم، لكنها كانت بصورة أقل.

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