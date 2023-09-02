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من هو المخرج الاردني الراحل سمير الخوالدة ؟

9/2/2023 7:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصل المخرج سمير الخوالدة على شهادة البكالوريوس في الإخراج والتمثيل من جامعة اليرموك عام 1994 واهتم بمسرح الطفل في الاردن ، حيث عمل مدرس دراما في تربية عمان الاولى في وزارة التربية والتعليم وكان له العديد من النشاطات والاعمال المسرحية .
قدّم أعمالا عدة، بينها "الكنز" عام 1995، "حقوق الآباء والأبناء" عام 2001، "الطمع ضر ما نفع" عام 2002، "للأطفال صحبة الأخيار" عام 2003، "أطفال المنجم" عام 2004، "أين المصباح؟" عام 2005، رحلة الأمان" عام 2006، "الغرباء" عام 2007، "الشجرة السحرية" عام 2009، و"حلم" عام 2010.

وقدم الخوالدة مسرحية "الفلاح الطيب" التي قادها ضمن فرقة دبا للثقافة والفنون في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل. حيث قدم عرضا لافتا مع فريق إماراتي من الممثلين والفنيين، ولم يكتف بجائزة أفضل مخرج، لكنه كذلك منح بإجادته القيادة جوائز أخرى لأعضاء في العمل.
عندما عاد بالجائزة العربية عام 2010، أعاد الخوالدة نظرة الإعلام إلى ما قدمه سابقا على الصعيد المحلي، وأكد حينها أن سيظل مخلصا لمسرح الطفل الذي تطلع إلى تغيير تقديمه مستندا على الإبهار في السينوغرافيا والصورة البصرية المحفزة لجذب متابعة الصغار، وتغليف ذلك بمقولات يريد إيصالها لمن عرف كيف يصل إليهم.
تميز الخوالدة في هذا المسرح بعيدا في رؤيته، وواصل أردنيا وعربيا قيادة أعمال كانت تضعه "المرشح الأول" لخطف الجوائز، ولم يُخيّب ولا مرة تقريبا رهان التوقعات.
انتقل الخوالدة الذي كان يُدرّس المسرح في الأردن إلى العمل مدرسا ومشرفا على ورش متخصصة، وقائدا لعروض ضمن المسار ذاته في الإمارات، وعلى مدى خمس سنوات كانت المتابعات تؤكد عمله بجد وإخلاص وتطويره تطبيق مناهج أفادت أهل هذا المجال، وخرّجت مواهب، وصقلت قدرات، وحتى الساعات الأخيرة كان يعد لما هو جديد حين داهمته أزمة قلبية لم تمهله طويلا، ليفارق الحياة الاربعاء الماضي .

يشار انه ستيم دفن جثمان المخرج الراحل سمير الخوالدة والصلاة عليه اليوم السبت في جرش .

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