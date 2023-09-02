

توقف السائق في أحد الشوارع، وتدخل رجال الشرطة الأمريكية وتحرروا عدة مخالفات ضد الثور وصاحبه. وفي تصريح للرجل، قال:“لم أكن أعلم أن ذلك يُعتبر مخالفة، إنه ثوري الصديق وأطلقت عليه اسم 'هودي دودي'”. وحذرت الشرطة الأمريكية الرجل من عدم خروجه مرة أخرى بصحبة الثور، حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين.



يعكس الفيديو الغرابة والتميز في المشهد وأثار جدلاً واسعا بين المستخدمين، حيث تساءل البعض عن قانونية وسلامة نقل الثور بهذه الطريقة، في حين استحسن البعض الطرافة والظرافة النادرة للمشهد.

روسيا اليوم