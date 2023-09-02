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شاهد ثور ضخم يركب سيارة ويثير جدلاً في ولاية نيبراسكا الأمريكية

9/2/2023 7:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ثورا ضخما يجلس في سيارة، حيث تبرز رأسه وقرونه من السقف والزجاج الأمامي.
يُظهر الفيديو سيارة صغيرة تسير على طريق سريع في ولاية نيبراسكا الأمريكية، ويجلس الثور في المقعد الأمامي بجانب السائق. ويُظهر الثور بجسمه الكامل، وتبرز رأسه وقرونه من السقف والزجاج الأمامي، وقد تم استبدال الباب الجانبي للسيارة بدرابزين معدني يُستخدم عادة في حظائر الماشية لتناسب حجم الثور.


توقف السائق في أحد الشوارع، وتدخل رجال الشرطة الأمريكية وتحرروا عدة مخالفات ضد الثور وصاحبه. وفي تصريح للرجل، قال:“لم أكن أعلم أن ذلك يُعتبر مخالفة، إنه ثوري الصديق وأطلقت عليه اسم 'هودي دودي'”. وحذرت الشرطة الأمريكية الرجل من عدم خروجه مرة أخرى بصحبة الثور، حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين.


يعكس الفيديو الغرابة والتميز في المشهد وأثار جدلاً واسعا بين المستخدمين، حيث تساءل البعض عن قانونية وسلامة نقل الثور بهذه الطريقة، في حين استحسن البعض الطرافة والظرافة النادرة للمشهد.

روسيا اليوم

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