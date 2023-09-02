فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً
التاريخ
9/2/2023 7:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، اليوم السبت، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال( اربد والمفرق وجرش ) غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة اربد مناطق كفر يوبا/ التطوير الحضري ، وكفر يوبا / طريق الترخيص، من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.
وأضافت، ان الفصل سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: الجدعة / الشارع الرئيسي وشرق تل رماح، من 10 صباحا ولغاية 2 ظهرا ، فيما سيكون بمحافظة جرش في مناطق: مرصع/ حي عدمة، اضافة الى المجاورين لمسجد الراشدين، من 8:30 صباحا ولغاية 3 عصرا .
MENAFN02092023000208011052ID1106998163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.