اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
التاريخ
9/2/2023 7:09:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية ( بنوصلك ) خلال شهر ايلول لعام 2023 م في عدد من مناطق المملكة .
وتالياً التفاصيل :
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