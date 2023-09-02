واعتبرت المديرية في تنويه لها أن الفرار من مكان الحادث محاولة واضحة لخداع الجهات الأمنية والقضائية.



ودعت السائقين إلى التذكر دائماً أن الالتزام بالمسؤولية القانونية يجسد مدى حرصهم على سلامة الآخرين، وعلى التقيد بالقوانين.

وبيّنت أن عقوبة الفرار من مكان الحادث وفق قانون السير المعدل هي الحبس لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على الشهر أو بالغرامة المالية التي لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرارها.