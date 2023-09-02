علاج الشخير يقلل من حرقة المعدة والسعال

يعد الشخير من الحالات الشائعة والتي تزداد مع التقدم في العمر، وتتضمن أعراض الشخير

الاستيقاظ من النوم، وانقطاع التنفس أو الاختناق في أثناء النوم، و النعاس المفرط في أثناء النهار، والصُّدَاع الصباحي، وتتباين أعراض المرضى فيما بينهم بحسب سبب الشخير لدى كل منهم،ونجح باحثون في ابتكار طريقة جديدة لعلاجه.



وكشفت دراسة حديثة

أن علاج مشكلة الشخير يمكن أن يقلل أيضاً من حرقة المعدة والسعال أثناء الليل.

وبحثت الدراسة في الفوائد الإضافية لأجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، والتي تستخدم لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA).

وتعمل الآلات عن طريق نفخ الهواء في مجرى الهواء العلوي من خلال أنبوب متصل بقناع يرتديه المستخدمون أثناء نومهم.

غالباً ما يشخر الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) بصوت عال، ويبدأ تنفسهم ويتوقف أثناء النوم، وقد يستيقظون أيضا عدة مرات أثناء الليل، بحسب روسيا اليوم.

وهذا يمكن أن يسبب التعب وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

وقام باحثون من أيسلندا بفحص بيانات من دراسة مجموعة انقطاع التنفس أثناء النوم الأيسلندية، بما في ذلك 822 مريضاً تم تشخيص إصابتهم بانقطاع التنفس أثناء النوم (OSA) المعتدل إلى الشديد. وأجابوا على استبيانات النوم قبل البدء في علاج ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر ثم تم إعادة تقييمهم بعد ذلك بعامين.

ووجد فريق من مستشفى الجامعة الوطنية في أيسلندا في ريكيافيك أن الأشخاص الذين يستخدمون الآلات بانتظام كانوا أقل عرضة بنسبة 42% للإصابة بحرقة المعدة أثناء الليل، مقارنة بأولئك الذين استخدموا الآلات قليلا أو لم يستخدموها على الإطلاق.

وأدى هذا الانخفاض في الارتجاع بين الأشخاص الذين استخدموا أجهزة CPAP إلى انخفاض أكثر من أربعة أضعاف في خطر السعال الصباحي المنتج وانخفاض ما يقرب من أربعة أضعاف في خطر التهاب الشعب الهوائية المزمن.

كما كان المشاركون الذين استخدموا الآلات بانتظام أقل عرضة للمعاناة من الصفير. تشير البيانات إلى أن هذا كان نتيجة مباشرة للعلاج، وليس بسبب انخفاض الارتجاع الليلي.

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