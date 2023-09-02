مستشفى معان تعلن نتائج فحوصات عمال من شركة خاصة راجعوها أمس
التاريخ
9/2/2023 6:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، إن الفحوصات التي أجريت لـ 25 عاملا راجعوا المستشفى مساء أمس الجمعة، أثبتت إصابة 4 منهم فقط بالتهاب فيروسي في الجهاز التنفسي وهو من الإنفلونزا الموسمية.
وأكد الرواد، أن الفحوصات التي أجريت لجميع العاملين أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائجهم سلبية، وغادروا جميعهم المستشفى دون الحاجة لإدخال أي منهم.
يذكر أن العاملين وهم ثلاثة أردنيون و22 وافدا يعملون مع مقاول في احدى الشركات الخاصة.
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