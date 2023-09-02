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مستشفى معان تعلن نتائج فحوصات عمال من شركة خاصة راجعوها أمس

9/2/2023 6:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، إن الفحوصات التي أجريت لـ 25 عاملا راجعوا المستشفى مساء أمس الجمعة، أثبتت إصابة 4 منهم فقط بالتهاب فيروسي في الجهاز التنفسي وهو من الإنفلونزا الموسمية.


وأكد الرواد، أن الفحوصات التي أجريت لجميع العاملين أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائجهم سلبية، وغادروا جميعهم المستشفى دون الحاجة لإدخال أي منهم.


يذكر أن العاملين وهم ثلاثة أردنيون و22 وافدا يعملون مع مقاول في احدى الشركات الخاصة.


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