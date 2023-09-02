

وأكد الرواد، أن الفحوصات التي أجريت لجميع العاملين أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائجهم سلبية، وغادروا جميعهم المستشفى دون الحاجة لإدخال أي منهم.



يذكر أن العاملين وهم ثلاثة أردنيون و22 وافدا يعملون مع مقاول في احدى الشركات الخاصة.

