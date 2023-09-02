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طبيب يحذر هؤلاء من تناول النسكافيه

9/2/2023 6:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - النسكافيه هو أحد أنواع القهوة سريعة التحضير، وتتميز بشهرة واسعة على مختلف بقاع العالم، ومذاق جيد ولذيذ يجعله متميزا عن غيره من المنبهات والمشروبات الآخرى التي تحتوي على كافيين، فعلى الرغم من ذلك فهناك فئات ممنوعة من تناوله.
فئات ممنوعة من شرب النسكافيه
1- متبعي الدايت لأن تناول النسكافيه يتسبب في زيادة الوزن، خاصةً إذا كان يحتوي على إضافات ذات سعرات حرارية عالية، مثل السكر والمبيض والحليب كامل الدسم، لذا من الأفضل التوقف عن تناوله أثناء الدايت.
2- كل من يعاني من الجفاف لأن النسكافيه مدر للبول، فيساعد على خروج الماء من الجسم.
3- كل من يعاني من ارتفاع في معدلات ضغط الدم في الجسم.
4- المصابون بقرح فى المعدة، فعليهم الامتناع تماما شرب المنبهات لأنها تساعد على إفراز حمض المعدة الذي يزيد من حدة القرح ويسبب مشاكل صحية .
5- مصابو الأنيميا، لأن المواد الموجودة في النسكافيه والمنبهات تمتص الحديد من الجسم وتزيد من حدة الأنيميا.
6- الأشخاص الذين يكون جسمهم قابل لتكوين الحصوات فالنسكافيه من المشروبات التي تحتوي على مواد تكون حصوات.
7- كل من يعاني من التهابات في جدار المعدة.
8- كل من يعاني من الإصابة بالقولون.
9- الحوامل والمرضعات فعليهم الحذر تجاه نوعية هذه المشروبات.

الكونسلتو

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