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تصرف غريب من أحمد سعد بعد أزمة طلاقه والجمهور يعلق!

9/2/2023 6:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في تصرف غريب من الفنان أحمد سعد بعد تداول الأخبار عن أزمة طلاقه من علياء البسيوني، فاجأ سعد جمهوره بطرح توزيع جديد لأغنيته الشهيرة "اليوم الحلو ده"، بتوزيع الدي جي الهولندي والموزع الموسيقي أفروجاك عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".


وقوبل تصرف سعد من قبل الجمهور بالاستياء والاستهجان وعلق العديد من الجمهور على الأغنية بقولهم: "شكله فرحان بالطلاق".

لها


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