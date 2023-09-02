تصرف غريب من أحمد سعد بعد أزمة طلاقه والجمهور يعلق!

تصرف غريب من أحمد سعد بعد أزمة طلاقه والجمهور يعلق!
التاريخ
9/2/2023 6:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في تصرف غريب من الفنان أحمد سعد بعد تداول الأخبار عن أزمة طلاقه من علياء البسيوني، فاجأ سعد جمهوره بطرح توزيع جديد لأغنيته الشهيرة "اليوم الحلو ده"، بتوزيع الدي جي الهولندي والموزع الموسيقي أفروجاك عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
وقوبل تصرف سعد من قبل الجمهور بالاستياء والاستهجان وعلق العديد من الجمهور على الأغنية بقولهم: "شكله فرحان بالطلاق".
لها
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