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محمد الحلو يقدم أغنية خاصة للسعودية

9/2/2023 6:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحيا الفنان الكبير محمد الحلو حفلاً جماهيراً كبيراً على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وذلك في ثاني حفل له بالمملكة، حيث أحيا قبل أسبوعين حفل "كاسيت 90" رفقة مجموعة من مطربي التسعينيات.
وبدأ محمد الحلو حفله بالسعودية بغناء تتر مسلسل ليالي الحلمية ليه يا زمن، ومن ثم وجه شكره لجمهور وشعب المملكة معبرًا عن امتنانه وحبه لهم قائلًا: "أهلا بيكم أنا جيت هنا من 16 يوما في حفلة كاسيت 90 ولقيت احتفاء مش ممكن من الجمهور.. وأنا بحبكم ولكن حبيتكم أكتر يا شعب المملكة لما جيت، وكل التقدير والاحترام والعرفان لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ".
كما أهدى الحلو أغنية خصيصًا لشعب السعودية من ألحان مصطفى كامل وتوزيع أمير عبد المجيد، وقال: "لما سافرت المرة اللي فاتت فكرت أقدم هدية لشعب المملكة وخدت الكلام واللحن من الفنان الكبير ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، وما لقتش غير الأسطورة المايسترو أمير عبد المجيد ليكون موزعا لها، وإن شاء الله تعجبكم".

لها


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