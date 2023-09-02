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برشلونة يعلن بيع الزلزولي

9/2/2023 6:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي برشلونة، اليوم السبت، رحيل لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي، عبر صفقة بيع نهائي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.
وقال برشلونة في بيان رسمي "توصل نادي برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق بشأن بيع عبد الصمد الزلزولي مقابل 7.5 مليون يورو".
وأضاف بيان البارسا "يحتفظ برشلونة بالحق في إعادة شراء اللاعب، بالإضافة إلى 50% من أي عملية بيع مستقبلية".
وتابع "يرغب برشلونة في التعبير علنا عن امتنانه إلى الزلزولي بسبب التزامه وتفانيه، ويتمنى له النجاح في المستقبل".
ونوه "ظهر الزلزولي لأول مرة مع الفريق الأول في 30 أكتوبر/تشرين أول 2021 ضد ألافيس، وأثبت حضوره على الفور، حيث شارك في 12 مباراة وسجل هدفا واحدا".
وأتم البيان "أمضى الزلزولي موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة في أوساسونا، حيث عزز الفريق وساعده على احتلال المركز السابع في الليجا مع وصوله لنهائي الكأس، وشارك في 34 مباراة وسجل 6 أهداف".

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