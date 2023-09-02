البنك العربي يدعم مشروع بيت الصابون في محمية غابات عجلون



ويأتي هذا التعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تجسيداً لرسالة البنك العربي المتعلقة بدعم الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المجتمعية والبيئية المستدامة من خلال دعم وتطوير المبادرات ذات الأثر الإيجابي اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، ودعم مشاريع حماية البيئة وتوظيفها كوسيلة لزيادة الفرص الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.



وبموجب الاتفاقية، ستقوم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالعمل على تنفيذ مشروع إنتاج الصابون السائل نظراً للطلب المتزايد وبناءً على البحوث والدراسات التي أجرتها الجمعية لتحسين تجربة زوار المحميات وتلبية احتياجاتهم الإضافية، حيث ستعمل على إدخال منتج جديد إلى مشغل الصابون الحالي وهو الصابون السائل المصنوع من زيت الزيتون النقي، مما يعزز من تكاملية الإنتاج بين مشغل الصابون في منطقة عجلون ومشغل الفخار والخزف في محمية غابات دبين، كما سيتم إنتاج الصابون السائل في منطقة عجلون وتعبئته في حاضنات مصنوعة من الفخار في محمية غابات دبين، مما يسهم في دعم حماية الطبيعة في المنطقة.



وفي هذا السياق، صرّح السيد فادي الناصر، مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة: "تأتي هذه الاتفاقية كخطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة وحماية الطبيعة، كما ستساهم في توفير فرص عمل إضافية وتحسين دخل المجتمع المحلي المتواجد حول المحمية".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.

ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.