Sunday, 03 September 2023 02:23 GMT

الأرصاد: قرب موعد بدء فصل الخريف

9/2/2023 6:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اوضح مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب، بأنه مع أول أيلول والذي صادف امس الجمعة نكون قد دخلنا مناخيا في فصل الخريف والذي يعتبر فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، فنصف الكرة الشمالي من الارض دخل مناخيا فصل الخريف والذي يبدأ من شهر أيلول ويستمر إلى نهاية شهر تشرين ثاني .


وأضاف ال خطاب السبت، أن معدلات درجات الحرارة في المنطقة تنخفض تدريجيا خلال فصل الخريف ومعدلات الاشعاع الشمسي يقل تدريجيا وتبدأ معدلات الرطوبة ترتفع تدريجيا ونبدأ نلاحظ يتشكل الضباب والندى صباحا، وتتوافد الغيوم من الجهة الغربية ابتداء من منتصف تشرين اول، وترتفع فرصة هطول الأمطار بتشرين ثاني .


وتابع" وفي هذه الفترة الانتقالية ونتيجة التقلبات في الحرارة والرطوبة من ارتفاع وانخفاض تزداد فرص الاصابة بالامراض الموسمية، وحتى نتجنب مثل هذه الامراض ونخفف من تأثيرها كثير من العادات التي كنا نقوم بها في فصل الصيف يجب أن نبدأ بتغييرها تدريجيا مع اقترابنا لفصل الشتاء، فمثلا استخدام المكيفات بدرجات مناسبة مع الطقس الخارجي ليلا او نهارا، وعدم النوم تحت المراوح واستعمال ملابس مناسبة مع الأجواء الخارجية في الصباح والليل وخاصة الأطفال، والتخفيف من شرب المياه الباردة قد تكون بدرجة متوسطة فمثل هذه العادات في الصيف من الان لا بد ان نقوم على تغييرها تدريجيا حتى نتجنب الكثير من الأمراض الموسمية والتي تزداد مع تقلبات الطقس في فصل الخريف واستعداد للانتقال لفصل الشتاء."


MENAFN02092023000208011052ID1106998139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث