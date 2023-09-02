الأرصاد: قرب موعد بدء فصل الخريف



وأضاف ال خطاب السبت، أن معدلات درجات الحرارة في المنطقة تنخفض تدريجيا خلال فصل الخريف ومعدلات الاشعاع الشمسي يقل تدريجيا وتبدأ معدلات الرطوبة ترتفع تدريجيا ونبدأ نلاحظ يتشكل الضباب والندى صباحا، وتتوافد الغيوم من الجهة الغربية ابتداء من منتصف تشرين اول، وترتفع فرصة هطول الأمطار بتشرين ثاني .



وتابع" وفي هذه الفترة الانتقالية ونتيجة التقلبات في الحرارة والرطوبة من ارتفاع وانخفاض تزداد فرص الاصابة بالامراض الموسمية، وحتى نتجنب مثل هذه الامراض ونخفف من تأثيرها كثير من العادات التي كنا نقوم بها في فصل الصيف يجب أن نبدأ بتغييرها تدريجيا مع اقترابنا لفصل الشتاء، فمثلا استخدام المكيفات بدرجات مناسبة مع الطقس الخارجي ليلا او نهارا، وعدم النوم تحت المراوح واستعمال ملابس مناسبة مع الأجواء الخارجية في الصباح والليل وخاصة الأطفال، والتخفيف من شرب المياه الباردة قد تكون بدرجة متوسطة فمثل هذه العادات في الصيف من الان لا بد ان نقوم على تغييرها تدريجيا حتى نتجنب الكثير من الأمراض الموسمية والتي تزداد مع تقلبات الطقس في فصل الخريف واستعداد للانتقال لفصل الشتاء."

