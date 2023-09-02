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عمرو محمد علي يعلق على شائعة وفاته

9/2/2023 6:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبدى الفنان عمرو محمد علي، استياءه الشديد من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول وفاته، مؤكدًا أن كل الأنباء التي انتشرت حول وفاته ما هي إلا شائعات تتسبب له في أزمات، مطالبًا مروجي تلك الشائعات بالكف عن نشرها.
وقال عمرو لموقع "لها " : "الحمد لله أنا بخير ولسة حي ممتش، يمكن أكون تعبان شوية بس عايش، وأنا بجد مستغرب من اللي نشر خبر وفاتي ده، ونفسي أعرف اللي قال كده هيستفيد إيه".
وكان أخبار قد انتشرت خلال الساعات الماضي بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة عمرو محمد علي، مما أثار قلق جمهوره ومحبيه عليه.

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