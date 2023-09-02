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القناة 12: رفع حالة التأهب القصوى خشية من هجمات خلال الأعياد اليهودية

9/2/2023 6:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قالت قناة 12 العبرية، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تتخوف من تزايد أعداد الهجمات الفلسطينية خاصة مع قرب فترة الأعياد اليهودية، وفي ظل استمرار حالة التوتر الأمني، وقرارات الوزير المتطرف إيتامار بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب القناة، فإنه سيتم رفع حالة التأهب القصوى خشية من هجمات جديدة تشهدها مناطق الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن هناك زيادة في التحذيرات من عمليات قريبة.

وتبدأ الأعياد اليهودية في غضون أسبوعين، والتي ستشهد في بعضها اقتحامات شخصيات سياسية إسرائيلية للمسجد الأقصى.


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