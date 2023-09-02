القناة 12: رفع حالة التأهب القصوى خشية من هجمات خلال الأعياد اليهودية
التاريخ
9/2/2023 6:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قالت قناة 12 العبرية، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تتخوف من تزايد أعداد الهجمات الفلسطينية خاصة مع قرب فترة الأعياد اليهودية، وفي ظل استمرار حالة التوتر الأمني، وقرارات الوزير المتطرف إيتامار بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب القناة، فإنه سيتم رفع حالة التأهب القصوى خشية من هجمات جديدة تشهدها مناطق الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن هناك زيادة في التحذيرات من عمليات قريبة.
وتبدأ الأعياد اليهودية في غضون أسبوعين، والتي ستشهد في بعضها اقتحامات شخصيات سياسية إسرائيلية للمسجد الأقصى.
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