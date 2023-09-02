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منتخبنا الوطني للكاراتية يحقق 11 ميدالية في منافسات اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للفئات العمرية

9/2/2023 6:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- حقق منتخبنا الوطني للكاراتيه 11 ميدالية فضية وبرونزية، في اليوم الأول من بطولة غرب آسيا للفئات العمرية، المقامة في العاصمة الأردنية عمّان.

وتألق كل من محمد اسنينة، ومريم بشارات، وبيسان الجعبة، في تحقيق ثلاث فضيات لفلسطين في البطولة.

وبلغت حصيلة الميداليات البرونزية 8 ميداليات، جاءت عن طريق ماريا محسن، ياسمين ثوابتة، سناء خضير، زكريا عودة، عبد الحليم مبدي، إباء سلامة، سارة خضيرة، عز الدين الشواشرة.

وتضم البطولة إلى جانب فلسطين، منتخبات: الأردن، السعودية، الإمارات، الكويت، سوريا، اليمن، العراق، عمان، لبنان، البحرين.

وعلى هامش البطولة، شاركت الحكم ضحى بشارات في دورة التحكيم الآسيوية، ونجحت في اجتياز الاختبار لتحصل على شارة التحكيم القارية.

وشارك محمد البكري، رئيس اتحاد اللعبة، في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا للكاراتيه، حيث جرى مناقشة واقع اللعبة، وآليات تطوير الاتحادات الأعضاء بجهد وتنسيق مشترك بين الجميع.

ووضع البكري المكتب التنفيذي الحاضرين بصورة رياضة الكاراتيه في فلسطين، وخطط وأهداف الاتحاد للنهوض باللعبة ونشرها وصناعة لاعبين قادرين على المنافسة قاريا ودوليا.

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