إعــلان قطع التيـار الكهربـائي

إعــلان قطع التيـار الكهربـائي
التاريخ
9/2/2023 6:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، عن قطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الإثنين الموافق 4/9/2023
عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:
أجزاء من منطقة بيت حنينا وتشمل: محيط شارع عبدالحميد شومان، محيط شارع المنذر، محيط
إشارات المرور، محيط شارع أم كلثوم، مدرسة أهل السنة ومحيطها.
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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