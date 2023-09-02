إعــلان قطع التيـار الكهربـائي

أجزاء من منطقة بيت حنينا وتشمل: محيط شارع عبدالحميد شومان، محيط شارع المنذر، محيط

إشارات المرور، محيط شارع أم كلثوم، مدرسة أهل السنة ومحيطها.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.