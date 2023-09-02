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إعــلان قطع التيـار الكهربـائي

9/2/2023 6:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، عن قطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الإثنين الموافق 4/9/2023
عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:

أجزاء من منطقة بيت حنينا وتشمل: محيط شارع عبدالحميد شومان، محيط شارع المنذر، محيط
إشارات المرور، محيط شارع أم كلثوم، مدرسة أهل السنة ومحيطها.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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