هيئة الأسرى: الأسير الجريح العواودة بوضع صحي مستقر

هيئة الأسرى: الأسير الجريح العواودة بوضع صحي مستقر
التاريخ
9/2/2023 6:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الشاب محمود أبو شيخة العواودة (20 عاما)، الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام، والقابع في قسم العناية بمستشفى "سوروكا"، بوضع صحي مستقر.
وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها كريم عجوة، أن المعتقل أبو شيخة كان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بيده اليسرى، وقد أجريت له عملية في منطقة الإصابة. وأشارت إلى أنها ستعقد له جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في عوفر يوم غد الأحد.
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