هيئة الأسرى: الأسير الجريح العواودة بوضع صحي مستقر

وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها كريم عجوة، أن المعتقل أبو شيخة كان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بيده اليسرى، وقد أجريت له عملية في منطقة الإصابة. وأشارت إلى أنها ستعقد له جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في عوفر يوم غد الأحد.



