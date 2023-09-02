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هيئة الأسرى: الأسير الجريح العواودة بوضع صحي مستقر

9/2/2023 6:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الشاب محمود أبو شيخة العواودة (20 عاما)، الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام، والقابع في قسم العناية بمستشفى "سوروكا"، بوضع صحي مستقر.

وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها كريم عجوة، أن المعتقل أبو شيخة كان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بيده اليسرى، وقد أجريت له عملية في منطقة الإصابة. وأشارت إلى أنها ستعقد له جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في عوفر يوم غد الأحد.


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