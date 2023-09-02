ضحية جديدة لسفاحة الأطفال في بريطانيا فضحتها صورة

فقد أعلنت سيدة أميركية تدعى إميلي موريس ألفين، أنها عثرت على صورة الممرضة القاتلة في أرشيف منزلها، مع رضيعها في حفلة له أقامتها له في المستشفى ذاته الذي كانت تعمل به القاتلة.

مات بعدها فوراً!

إلا أن الصاعقة ليست هنا، بل في أن الممرضة المجرمة ظهرت في الصورة تحاول ضبط شرشف الرضيع الذي توفي فجأة بعد شهر فقط من تاريخ الصورة.

وأعلنت الأم المكلومة أنها تخشى أن تكون لوسي ليتبي قد قتلت ابنها الرضيع، عبر دس شيء ما بجسده الصغير، خصوصا وأنها ظهرت في الصورة تلمس البطانيات الموجودة في عربته حينما كان مثبتاً فوقها.

وتعود الصورة التي وجدتها السيدة في قرص مضغوط في أرشيف منزلها إلى فبراير/شباط من عام 2013، والتقطت في مستشفى كونتيسة تشيستر، حيث كان يتلقى الرعاية في وحدة حديثي الولادة.

وبعد أيام توفي عن عمر شهر واحد فقط.

كذلك اكتشفت السيدة موريس، 35 عاما، من ديسايد، الصورة التي تظهر ألفين وهو يرتدي ثوب التعميد، بين متعلقاتها هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "التلغراف".

تفاصيل مروعة بجرائم الممرضة قاتلة الأطفال.. وقضيتها قد تغير القانون البريطاني

كما أكدت موريس أن الممرضة ليتبي اعتنت بابنها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من حياته، مؤكدة أنها كانت في الغرفة مع ألفين يوم وفاته، وأنها سمعت ليتبي تخبر زملاءها أنها شعرت بتوعك وتحتاج إلى المغادرة.

قالت السيدة موريس: "بعد ذلك بساعتين، توفي للتو، ولهذا السبب ما زلت أعتقد في قلبي أنها فعلت شيئًا له".

وكشفت الأم الثكلى عندما وجدت الصورة: "لقد صدمت، إنها مجرد صدمة.. إنه أمر مزعج حقا كيف يمكن لشخص مثل هذا أن يكون بجوار ابنك مباشرة، ويمكن أن يؤذيه. إنه مجرد طفل صغير جاء للتو إلى العالم".

وأوضحت أنها شعرت "بالغثيان" عندما اكتشفت ما يبدو أنه كتابات ليتبي في كتاب صغيرها خلال حفلته.

إلى ذلك أضافت أنها تريد تسليم الدليل إلى الشرطة، لكنها قالت إن شرطة شيشاير لم تتصل بها منذ عام 2018، عندما أخبرها الضباط الذين يحققون في ليتبي أنهم لا يستطيعون المضي قدما في قضية ابنها.

سجن مدى الحياة

يشار إلى أن قاض كان أمر بسجن الممرضة لوسي ليتبي، قاتلة أكبر عدد من الأطفال في سلسلة جرائم في بريطانيا في العصر الحديث، مدى الحياة بعد إدانتها بقتل سبعة من حديثي الولادة والشروع في قتل ستة آخرين.

وقتلت ليتبي (33 عاماً) خمسة أولاد وبنتين في وحدة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى كونتيسة تشيستر في شمال إنكلترا على مدى 13 شهراً اعتباراً من 2015 عن طريق حقنهم بالإنسولين أو بدس الحليب بالقوة في أفواههم.

وكان من ضمنهم توائم. فقتلت شقيقين في إحدى الحالات، وقتلت اثنين من ثلاثة توائم في حالة أخرى، وفي حالتين أخريين قتلت أحد توأمين لكنها فشلت في محاولاتها لقتل التوأم الآخر.

كما أثارت الجرائم المروعة التي ارتكبتها ليتبي الذعر في بريطانيا ودمرت حياة أسر الضحايا، كما كان لها تأثير ضار على زملائها سيستمر للأبد.