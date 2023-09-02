المغربي الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس

المغربي الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس
التاريخ
9/2/2023 6:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
انتقل الجناح المغربي الدولي الشاب عبد الصمد الزلزولي من برشلونة الإسباني إلى منافسه المحلي ريال بيتيس مقابل 7.5 ملايين يورو، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني ليل الجمعة-السبت.
وكتب بطل إسبانيا في موقعه الرسمي "توصل برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال الزلزولي مقال 7.5 ملايين يورو. يحتفظ الأول بحق إعادة شراء اللاعب و50% من أي بيع مستقبلي".
انتقل الزلزولي (21 عاماً) من أليكانتي إلى برشلونة في موسم 2021-2022، واعاره الموسم الماضي إلى أوساسونا فسجل 6 أهداف في 34 مباراة في مختلف المسابقات، مساهماً في بلوغه نهائي الكأس واحتلاله المركز السابع في الدوري.
وكان الزلزولي لاعباً بديلاً في مشوار المغرب الرائع إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022.
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