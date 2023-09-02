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المغربي الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس

9/2/2023 6:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتقل الجناح المغربي الدولي الشاب عبد الصمد الزلزولي من برشلونة الإسباني إلى منافسه المحلي ريال بيتيس مقابل 7.5 ملايين يورو، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني ليل الجمعة-السبت.

وكتب بطل إسبانيا في موقعه الرسمي "توصل برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال الزلزولي مقال 7.5 ملايين يورو. يحتفظ الأول بحق إعادة شراء اللاعب و50% من أي بيع مستقبلي".

انتقل الزلزولي (21 عاماً) من أليكانتي إلى برشلونة في موسم 2021-2022، واعاره الموسم الماضي إلى أوساسونا فسجل 6 أهداف في 34 مباراة في مختلف المسابقات، مساهماً في بلوغه نهائي الكأس واحتلاله المركز السابع في الدوري.

وكان الزلزولي لاعباً بديلاً في مشوار المغرب الرائع إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022.

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