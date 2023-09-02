(الرحال الأعرج).. قصة شاب سعودي تحدى إعاقته

وفي حديث مع "العربية.نت" قال إنه قرر تحدي إصابته بشلل الأطفال في الرجل اليمنى كاملة منذ أن كان يبلغ عامين بسبب توقف في النمو وضمور في العضلات وقصر 5 سم في القدم.

كما أضاف: "بدأت حبي للمشي من 4 سنوات وتحديداً أيام جائحة كورونا"، مؤكداً أن "جميع رحلاتي هي دعم لإخواني أصحاب الإعاقة، والتي تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع بأن المعاق لا يستطيع".

"العزيمة والإصرار "

كذلك تابع: "لقبت نفسي بالرحال الأعرج، فأنا أفتخر أنني أعرج ومعاق، واخترت اللقب ليكون تحفيزاً لي ولإخواني أصحاب الإعاقة".

ومضى قائلاً إنه مع العزيمة والإصرار والممارسة، بدأ يمشي من 45 دقيقة إلى ساعات، حتى أصبح يقطع مسافات بعيدة، واستطاع تجاوز مشكلة صعوبة المشي.

كما أردف: "قطعت مسافة من خميس مشيط إلى أبها مرتين، وكذلك من خميس مشيط إلى سراة عبيدة خلال 4 أيام. وكان لي مشاركة فردية في اليوم الوطني فمشيت من الخرج إلى جامع عتيقة في الرياض، ومن مكة المكرمة من مسجد التنعيم إلى المدينة حيث أمضيت 25 يوماً في الطريق. أما آخر رحلة فكانت من الطائف إلى أبها (600 كم لمدة 26 يوماً) تحت رعاية جمعية "لأجلهم" وبدعم من الأميرة نوف بنت عبد الرحمن آل سعود والأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود".

فيما ختم قائلاً: "أتطلع أن أمثل إخواني أصحاب الإعاقة في المشي لمسافات طويلة في مناسبات دولية، وأشارك في الهايكنغ داخلياً وخارجياً، ويكون لي مشاركات في ركوب الخيل والرياضات المتعددة، وأكون محفزا لهم نحو الحياة والتحدي".