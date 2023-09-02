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المنقوش تطل في سيارة حمراء بجانب أردوغان

9/2/2023 5:21:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لم تُطوَ بعد صفحة وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش التي اختفت عن الأنظار بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، دون أن يعرف مكانها حتى الساعة، وسط أنباء عن سفرها إلى تركيا.

فوسط هذا الغموض، انتشرت صورة "مريبة" بين العديد من الليبيين على مواقع التواصل، زعم ناشروها أنها للوزيرة المختفية برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتجولان في سيارة حمراء.

زوجته أمينة

وحظيت تلك الصورة بمئات التعليقات من صفحات ليبية عدة في موقع فيسبوك، لتبيّن لاحقا أنها خاطئة.

فقد أرشد البحث إلى النسخة الأصلية منها منشورة على الموقع الإلكتروني للرئاسة التركية في الثالث من نيسان/أبريل 2023، أي أنها صورة قديمة.

كما تبين أن الصورة المتداولة في الحقيقة مركبة، لأن الأصلية منها تظهر أردوغان في السيارة وإلى جانبه زوجته أمينة، والتقطت خلال استلام الرئيس التركي سيارة محلية الصنع في القصر الرئاسي. ويمكن مشاهدة لقطات أخرى تظهر أردوغان وزوجته خلال قيادة السيارة.

نهاية الحياة السياسية للمنقوش

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت أعلنت، الأحد الماضي، عن لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا الأسبوع الماضي، ما أثار انتقادات حادة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقبل إعلان إيقافها عن العمل وفتح "تحقيق إداري" بحقها، قالت الخارجية الليبية إن ما حدث في روما "لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات".

فيما أكد العديد من المختصين في الشأن الليبي لوكالة فرانس برس، أن الدبيبة أعطى موافقته على هذا الاجتماع.

وأشعل هذا اللقاء رد فعل شعبي غاضباً في طرابلس، حيث خرجت التظاهرات المنددة في العاصمة وغيرها من مدن البلاد.

كما دفع الدبيبة إلى إقالة المنقوش لاحقاً، لاسيما أنه في ليبيا لا يزال من غير القانوني تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بموجب قانون صدر عام 1957.

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