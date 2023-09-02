وتألفت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور موفق مقدادي رئيسا ، والاستاذ الدكتور عيسى قويدر العبادي عضوا خارجيا من جامعة الحسين و الدكتور عبدالله الخطيب عضوا داخليا والدكتور عمر ربيحات مشرفا على الرسالة ، ومندوب كلية الدراسات العليا الدكتور حسين الطراونه.

وقد تناولت الدراسة

جماليات الزمان والمكان

في روايات العموش واثرها على النص الروائي وتوظيفها في بناء الروايات ، واستعرضت بعض النصوص الروائية

لابراز جماليات الزمان والمكان فيها .

ومنحت لجنة المناقشة الطالبة

رهف توفيق درجة الماجستير في الادب الحديث.

ومن الجدير

بالذكر ان للعموش خمس روايات هي : التلعه ، رجال للبيع ، سلامة الحافي ، ابناء الوزارة ، عدوى الحب والموت التي كانت قيد الدراسة . وتعد هذه الدراسة الاولى في ادب الروائي الدكتور حسين العموش.