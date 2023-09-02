جماليات الزمان والمكان في روايات حسين العموش/ رسالة ماجستير في جا
التاريخ
9/2/2023 5:21:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نوقشت في كلية الاداب في جامعة العلوم الاسلامية العالمية رسالة الطالبة
رهف توفيق افسيسي لنيل درجة الماجستير في الادب الحديث و المعنونة ب
(جماليات الزمان والمكان في روايات حسين العموش ).
وتألفت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور موفق مقدادي رئيسا ، والاستاذ الدكتور عيسى قويدر العبادي عضوا خارجيا من جامعة الحسين و الدكتور عبدالله الخطيب عضوا داخليا والدكتور عمر ربيحات مشرفا على الرسالة ، ومندوب كلية الدراسات العليا الدكتور حسين الطراونه.
وقد تناولت الدراسة
جماليات الزمان والمكان
في روايات العموش واثرها على النص الروائي وتوظيفها في بناء الروايات ، واستعرضت بعض النصوص الروائية
لابراز جماليات الزمان والمكان فيها .
ومنحت لجنة المناقشة الطالبة
رهف توفيق درجة الماجستير في الادب الحديث.
ومن الجدير
بالذكر ان للعموش خمس روايات هي : التلعه ، رجال للبيع ، سلامة الحافي ، ابناء الوزارة ، عدوى الحب والموت التي كانت قيد الدراسة . وتعد هذه الدراسة الاولى في ادب الروائي الدكتور حسين العموش.
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