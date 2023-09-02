البطران: الحروب السيبرانية لا تقل خطورة عن التقليدية

وجرى تصميم المسابقة للمختصين والخبراء من الجيوش والأجهزة الأمنية، برعاية نائب رئيس هيئة مديري المركز/المدير العام العميد أيمن أحمد البطران.

وحضر حفل الافتتاح ممثلي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وممثلين عن الدول المشاركة، إضافة إلى جمع كبير من الخبراء والمختصين في مجال الامن السيبراني والتشفير.

ويأتي تنظيم المسابقة من قبل "جودبي" تماشيا مع ازدياد التهديدات السيبرانية الحديثة والقرصنة التي تؤثر على المنطقة والعالم، وبهدف جمع أفضل الخبراء والمختصين في مجالات الأمن السيبراني والتشفير في مكان واحد لتعزيز وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة وتحليل التهديدات والتحديات السيبرانية.

وقال البطران خلال الحفل إن الحروب السيبرانية "لا تقل خطورة" عن الحروب التقليدية من حيث التهديد وحجم التدمير الذي يمكن حدوثه من خلال أساليب ذكية يصعب تتبعها.

ويخوض المتسابقون على مدار 3 أيام مجموعة متنوعة من التحديات تعزز قدرات التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة وتمتاز المسابقة بتغطيتها لأكثر من 7 مجالات رئيسية من خلال ما يزيد عن 120 تحدي تم تصميمها وبناؤها بعناية من قبل خبراء أردنيين متخصصين وحاصلين على جوائز بمسابقات دولية في مجالات الأمن السيبراني والتشفير و بإشراف أكاديمية سايبر شيلد التابعة للمركز.

وتشمل التحديات مجالات التشفير(Cryptography) والتحقيقات الرقمية والاستجابة للحوادث (Digital Forensic and Incident Response وفحص ثغرات المواقع الإلكترونية(Websites Penetration Testing) وجمع المعلومات من المصادر المفتوحة (OSINT) والهندسة العكسية (Reverse Engineering) وغيرها من المجالات.

العميد البطران أكد أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحفاظ على السلم والأمن الرقمي في ظل التهديديات السيبرانية المتزايدة، حيث يستهدف القراصنة والمهاجمون السيبرانيون البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في مختلف البلدان.

وأضاف أن تعاون الخبراء والمختصين يلعب دورًا حاسمًا في مواجهة هذه التهديدات ومنع حدوث أية تأثيرات سلبية.

وأوضح العميد البطران أن إطلاق مثل هذه المسابقة يعتبر توسعا في دور الأردن الريادي والتزامها المستمر بتعزيز الأمن والسلم الدولي من خلال تنفيذ التمارين الدولية المشتركة.

المتحدث الرسمي ورئيس المبيعات واستراتيجية الأعمال في "جودبي" راتب أبو الراغب، قال إنه بإضافة تمارين الأمن السيبراني يعتبر الأردن أول دولة في المنطقة تنظم مسابقة متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والتشفير للجيوش والأجهزة الأمنية في المنطقة.

أما عن مستوى المشاركة، أكد أبو الراغب مشاركة 12 فريقا من 10 دول عربية وافريقية تشمل كل من السعودية، البحرين، سلطنة عُمان، دولة قطر، جمهورية رواندا، جمهورية كينيا، جمهورية اثيوبيا وجمهورية نيجيريا، إضافة إلى 3 فرق من الأردن وفريق بصفة مراقب من جمهورية جورجيا، الأمر الذي يؤكد أهمية المسابقة وتلبيتها للاحتياج العملياتي للتصدي للتهديدات السيبرانية المعاصرة.

ومعرض AIDTSEC 2023 يعتبر منصة هامة لاجتماع الخبراء، ويتم خلاله عرض أحدث التقنيات الحديثة والحلول في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الذي تنظمه شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس).