البطران: الحروب السيبرانية لا تقل خطورة عن التقليدية

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أطلق المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي"، السبت، المسابقة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المتخصصة بمجالات الأمن السيبراني والتشفير"ARMYTHON 2023" .
وجرى تصميم المسابقة للمختصين والخبراء من الجيوش والأجهزة الأمنية، برعاية نائب رئيس هيئة مديري المركز/المدير العام العميد أيمن أحمد البطران.
وحضر حفل الافتتاح ممثلي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وممثلين عن الدول المشاركة، إضافة إلى جمع كبير من الخبراء والمختصين في مجال الامن السيبراني والتشفير.
ويأتي تنظيم المسابقة من قبل "جودبي" تماشيا مع ازدياد التهديدات السيبرانية الحديثة والقرصنة التي تؤثر على المنطقة والعالم، وبهدف جمع أفضل الخبراء والمختصين في مجالات الأمن السيبراني والتشفير في مكان واحد لتعزيز وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة وتحليل التهديدات والتحديات السيبرانية.
وقال البطران خلال الحفل إن الحروب السيبرانية "لا تقل خطورة" عن الحروب التقليدية من حيث التهديد وحجم التدمير الذي يمكن حدوثه من خلال أساليب ذكية يصعب تتبعها.
ويخوض المتسابقون على مدار 3 أيام مجموعة متنوعة من التحديات تعزز قدرات التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة وتمتاز المسابقة بتغطيتها لأكثر من 7 مجالات رئيسية من خلال ما يزيد عن 120 تحدي تم تصميمها وبناؤها بعناية من قبل خبراء أردنيين متخصصين وحاصلين على جوائز بمسابقات دولية في مجالات الأمن السيبراني والتشفير و بإشراف أكاديمية سايبر شيلد التابعة للمركز.
وتشمل التحديات مجالات التشفير(Cryptography) والتحقيقات الرقمية والاستجابة للحوادث (Digital Forensic and Incident Response وفحص ثغرات المواقع الإلكترونية(Websites Penetration Testing) وجمع المعلومات من المصادر المفتوحة (OSINT) والهندسة العكسية (Reverse Engineering) وغيرها من المجالات.
العميد البطران أكد أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحفاظ على السلم والأمن الرقمي في ظل التهديديات السيبرانية المتزايدة، حيث يستهدف القراصنة والمهاجمون السيبرانيون البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في مختلف البلدان.
وأضاف أن تعاون الخبراء والمختصين يلعب دورًا حاسمًا في مواجهة هذه التهديدات ومنع حدوث أية تأثيرات سلبية.
وأوضح العميد البطران أن إطلاق مثل هذه المسابقة يعتبر توسعا في دور الأردن الريادي والتزامها المستمر بتعزيز الأمن والسلم الدولي من خلال تنفيذ التمارين الدولية المشتركة.
المتحدث الرسمي ورئيس المبيعات واستراتيجية الأعمال في "جودبي" راتب أبو الراغب، قال إنه بإضافة تمارين الأمن السيبراني يعتبر الأردن أول دولة في المنطقة تنظم مسابقة متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والتشفير للجيوش والأجهزة الأمنية في المنطقة.
أما عن مستوى المشاركة، أكد أبو الراغب مشاركة 12 فريقا من 10 دول عربية وافريقية تشمل كل من السعودية، البحرين، سلطنة عُمان، دولة قطر، جمهورية رواندا، جمهورية كينيا، جمهورية اثيوبيا وجمهورية نيجيريا، إضافة إلى 3 فرق من الأردن وفريق بصفة مراقب من جمهورية جورجيا، الأمر الذي يؤكد أهمية المسابقة وتلبيتها للاحتياج العملياتي للتصدي للتهديدات السيبرانية المعاصرة.
ومعرض AIDTSEC 2023 يعتبر منصة هامة لاجتماع الخبراء، ويتم خلاله عرض أحدث التقنيات الحديثة والحلول في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الذي تنظمه شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس).
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