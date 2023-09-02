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7746 وظيفة محدثة للتعيين في الحكومة

9/2/2023 5:21:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية رقم (49) للسنة المالية 2023 ونشره في العدد الأخير بالجريدة الرسمية الذي صدر في 31 آب الماضي.

وبحسب دائرة الموازنة العامة، بلغ العدد الإجمالي للوظائف المحدثة لغايات التعيين لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية (7746) وظيفة، مقابل إلغاء (3784) وظيفة للسنة المالية 2023.

وإثر ذلك، وصل عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023 إلى (236679) وظيفة مقابل (232717) وظيفة في عام 2022 أي بارتفاع بلغ (3962) وظيفة.

وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوزارات والدوائر الحكومية، وفقاً لقرارات اللجنة المركزية للموارد البشرية، (7422) وظيفة منها (2700) وظيفة لوزارة التربية والتعليم و(2000) وظيفة لوزارة الصحة و(550) وظيفة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

إضافة إلى (228) وظيفة لوزارة العدل و(210) وظيفة لوزارة الزراعة و(190) وظيفة لوزارة الأشغال العامة والإسكان و(166) وظيفة للجمارك الأردنية و(110) وظيفة للمجلس القضائي و(92) وظيفة لدائرة قاضي القضاة و(86) وظيفة لوزارة التنمية الاجتماعية و(60) وظيفة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات و(60) وظيفة لسلطة وادي الأردن و (60) وظيفة لمستشفى الأمير حمزة و(910) وظيفة لباقي الوزارات والدوائر الحكومية.

وفي المقابل، تم إلغاء (3359) وظيفة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية. وعليه، فإن عدد الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2023 بلغ (223427) وظيفة أي بارتفاع (4071) وظيفة

وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوحدات الحكومية (324) وظيفة منها (110) وظيفة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و(35) وظيفة لسلطة المياه و(33) وظيفة للمؤسسة الاستهلاكية المدنية و(26) وظيفـة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و(120) وظيفة لباقي الوحدات الحكومية.

وفي المقابل، تم إلغاء (425) وظيفة لكافة الوحدات الحكومية وعليه، فإن عدد الوظائف في الوحدات الحكومية لعام 2023 بلغ (13252) وظيفة أي بانخفاض (109) وظيفة.

وبلغ عدد الوظائف، حسب الأنظمة الخاصة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023، (1904) وظيفة بزيادة (25) وظيفة للمجلس القضائي.

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