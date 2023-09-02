الروتين يسبب تأخيرًا في علاج السرطان

ووجد الباحثون، أن المرضى كانوا أكثر عرضة بنسبة 18% للتأخير في رعاية مرضى السرطان أو عدم القدرة على الالتزام بخطة العلاج إذا اضطروا إلى ملء الكثير من الأوراق، مقارنة بالمرضى الذين واجهوا روتينًا أقل.

وأظهرت النتائج أيضًا، أنه كلما زاد عدد الأعمال الورقية التي يتعين على المريض التعامل معها، زاد احتمال تعرضه للتأخير في العلاج.

وتوصلت الدراسة، إلى أن هذه التأخيرات كانت أسوأ بالنسبة للمرضى الأصغر سنا الذين كانوا أقل خبرة في التعامل مع نظام الرعاية الصحية، وكان الأمريكيين السود أبلغوا أيضًا عن تأخيرات متعلقة بالأعمال الورقية أكثر من الأمريكيين البيض.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن زيادة في الأعمال الورقية ارتبطت بتكرار أعلى بنسبة 32٪ للتأخير أو عدم الالتزام بخطة العلاج، وكان المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما كانوا أقل عرضة بنسبة 26% وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما كانوا أقل عرضة بنسبة 77% للتأخر في رعاية مرضى السرطان مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما، وارتبطت جميعها بزيادة خطر تأخر الرعاية الصحية.

وقال الدكتور جو بيتانكورت، رئيس صندوق الكومنولث، وهو مركز أبحاث للسياسة الصحية، هؤلاء هم المرضى الذين يعانون من قدر لا يصدق من التوتر، والذين غالبًا ما يكونون غير قادرين جسديًا وعاطفيًا على الوصول إلى أفضل حالاتهم، ويتعين عليهم الآن محاولة القفز من خلال هذه الأطواق، ويصبح التحدي أكثر صعوبة، وبصراحة تامة، غير مقبول

وتابع: نحن بحاجة إلى الدعوة حقًا إلى تقليل هذه الأعباء الإدارية والبيروقراطية على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى رعاية".