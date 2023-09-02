الروتين يسبب تأخيرًا في علاج السرطان

الروتين يسبب تأخيرًا في علاج السرطان
التاريخ
9/2/2023 5:15:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وجدت دراسة جديدة أن الروتين يعيق حصول مرضى السرطان على العلاج الذي يحتاجونه بشدة، ونشرت الدراسة في موقع upi.
الروتين يسبب تأخيرًا في علاج السرطان
ووجد الباحثون، أن المرضى كانوا أكثر عرضة بنسبة 18% للتأخير في رعاية مرضى السرطان أو عدم القدرة على الالتزام بخطة العلاج إذا اضطروا إلى ملء الكثير من الأوراق، مقارنة بالمرضى الذين واجهوا روتينًا أقل.
وأظهرت النتائج أيضًا، أنه كلما زاد عدد الأعمال الورقية التي يتعين على المريض التعامل معها، زاد احتمال تعرضه للتأخير في العلاج.
وتوصلت الدراسة، إلى أن هذه التأخيرات كانت أسوأ بالنسبة للمرضى الأصغر سنا الذين كانوا أقل خبرة في التعامل مع نظام الرعاية الصحية، وكان الأمريكيين السود أبلغوا أيضًا عن تأخيرات متعلقة بالأعمال الورقية أكثر من الأمريكيين البيض.
وأظهرت نتائج الدراسة، أن زيادة في الأعمال الورقية ارتبطت بتكرار أعلى بنسبة 32٪ للتأخير أو عدم الالتزام بخطة العلاج، وكان المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما كانوا أقل عرضة بنسبة 26% وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما كانوا أقل عرضة بنسبة 77% للتأخر في رعاية مرضى السرطان مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما، وارتبطت جميعها بزيادة خطر تأخر الرعاية الصحية.
وقال الدكتور جو بيتانكورت، رئيس صندوق الكومنولث، وهو مركز أبحاث للسياسة الصحية، هؤلاء هم المرضى الذين يعانون من قدر لا يصدق من التوتر، والذين غالبًا ما يكونون غير قادرين جسديًا وعاطفيًا على الوصول إلى أفضل حالاتهم، ويتعين عليهم الآن محاولة القفز من خلال هذه الأطواق، ويصبح التحدي أكثر صعوبة، وبصراحة تامة، غير مقبول
وتابع: نحن بحاجة إلى الدعوة حقًا إلى تقليل هذه الأعباء الإدارية والبيروقراطية على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى رعاية".
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