(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN- أعلن معرض الفندق المحاط بالجدار نتائج مسابقته الفنية الخامسة لتشجيع الفنانين الشباب، والتي تجري تحت شعار“تخيل الحرية”، حيث فاز بالجوائز الثلاث الأولى أربعة فنانين بعد أن تقاسم إثنين منهم الجائزة الثالثة مناصفة.
وفاز بالجائزة الأولى جهاد جربوع وهو فنان من قطاع غزة لم يستطع أن يشارك في الحفل النهائي للمسابقة، والذي أقيم في الفندق المحاط بالجدار، والمرتبة الثانية صابرين مركر من بيت لحم، فيما فاز بالمرتبة الثالثة علاء البابا من مخيم الجلزون برام الله، مناصفة مع بشار نسطاس.
وجرى حفل الإعلان عن الفائزين بالمسابقة بحضور عدد من كبار الفنانين الفلسطينيين، وأعضاء اللجنة الخاصة بالتحكيم وعلى رأسهم الفنان سليمان منصور، ونبيل وتيسير بركات وقيم المعرض جورج الأعمى، ومدير الفندق المحاط بالجدار وسام سلسع، وعدد كبير من الفنانين الشباب وذويهم.
وفي بداية الإعلان عن الفائزين رحب سلسع بالحضور، وتحدث عن تفاصيل المسابقة التي اصبحت تقليدا سنويا في الفندق والمعرض اللذان يساهمان بتعزيز الحياة الفنية عموما، وتشجيع الفنانين الشباب في فلسطين، مشيرا الى عدد المشاركين في المسابقة الذي وصل في مراحلها الأولى الى نحو مئة فنان وفنانة من الشباب، ثم تم تقليص العدد من قبل لجنة التحكيم لعشرين لوحة، حيث أفتتح المعرض الخاص بالمسابقة كما تم معه فتح التصويت للوحات من قبل الجمهورأ ومن ثم اختيار اللوحات الفائزة من قبل لجنة التحكيم مع اعتماد نسبة المصوتين الى جانب قرارات اللجنة الفنية.
كما اشار سلسع الى ان ألمعرض استطاع بيع نصف اللوحات المعروضة في معرض المسابقة للفنانين الشباب بأسعار جيدة جدا من قبل زوار أجانب ومحليين، وهذا أمر لأنه يساهم بتعزيز اقتصاد الفنانينأ ويشجعهم على الاستمرار بالرسم، كما أشار الى أن معرض فناني قطاع غزة الخاص بالفنانين الشباب من القطاع استطاع بيع الكثير من اللوحات المعروضة لصالح الفنانين.
وشكر سلسع مجلس إدارة الفندق والمعرض على حضورهم ودعمهم الدائم، حيث تم التركيز على علاقة العمل بالفكرة، وأعلن عن أربعة فائزين اثنين منهم تشاركوا في الجائزة الثالثة، معربا عن الحزن لعدم وجود فناني وفنانات غزة بيننا بفعل اجراءات الاحتلال.
من ناحيته، قال جورج الأعمى قيم المعرض وأحد أعضاء لجنة التحكيم، إن الاختيار كان صعب جدا لأن اللوحات العشرين كانوا بمستوى عالي، كما كانت نسبة التصويت عالية جدا، حيث بلغ عدد المشاركين بالتصويت نحو 1500 مشارك، مما دفع لجنة التحكيم للتركيز على على قيمة ومحتوى اللوحات ومدى تناسبها مع فكرة المسابقة.
وكشف الأعمى النقاب أن وجود صدمة إيجابية في أوساط لجنة التحكيم بسبب المستوى المرتفع للوحات الفنانين الشباب، مما يعكس قدرة شعبنا على تخريج فنانين شباب وشابات واعدين.
من جانبه، قال الفنان الفلسطيني الكبير سليمان منصور إن مسابقة معرض الفندق المحاط بالجدار تكتسب أهمية كبيرة كونها خلقت حياة فنية بين أوساط الفنانين، كما أنها خلقت تنافس إيجابي بين الفنانين الشباب ومحبيهم ومحبي الفن، وكان هذا واضحا من خلال ارتفاع نسب التصويت.
كما اشار الفنان سليمان إلى أ ن المسابقة شكلت استمرارية بين الاجيال حيث أنها أبرزت الفنانين على مدار خمس سنوات مما ساهم بخلق فنانين شباب شاكرا الجميع على حضوره ودعمه للحركة الفنية وعلى راسهم ادارة الفندق المحاط بالجدار.
من ناحيته قال الفنان نبيل أحد أعضاء لجنة التحكيم إن المسابقة لها أهمية كبيرة أيضا لأنها تستهدف الشباب، حيث يعمل الفنانون الكبار في السن على دعم الفنانين الشباب من خلال المسابقة بعد أن يتم تقديم اللوحات والتعرف على الفنانين.
واشار صحيح ان هناك اربع فنانين فازوا بالجائزة لكن هناك الكثير منهم الذين لديهم قدرات وتميز وابداع يجب الاستمرار به حيث يعمل الجميع على تعزيز الشباب وحضورهم
بدوره، قال الفنان تيسير بركات إن الثقافة والفن مرآة المجتمعات، مشيرا الى انهما ينموان في المجتمع الفلسطيني رام حالة حالة التردي السياسي فلسطينيا، مشددا على أن الثقافة تظهر روح الشعب وقدرته على العطاء .
وعبر بركات عن الفخر بهذا الجيل الجديد من الفنانين الذين سيحملون الراية ويتقدمون ويبدعون كما عبر عن سعادته لوجود مؤسسات تتبنى وتدعم.
وقالت الفنانة صابرين مكركر في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN انها سعيدة بشكل كبير لفوزها بالمرتبة الثانية في المسابقة والتي كانت على مستوى عالي جدا .
واشارت الى انها تشعر بالفخر لاختيار صورتها من بين هذه هذه اللوحات المشاركة والتي فيها جودة عالية من الاداء موضحة ان المسابقة تقوم على فكرة تخيل الحرية وعندما قررت المشاركة في الصورة وفكرت بهدف المسابقة موضحة ان الحرية لها مفاهيم خاصة في فلسطين حيث هناك اجراءات الاحتلال التي تمنع الحرية من جدار وحواجز وحدود وبالتالي اختارت ان تحمل الكرة الارضية وتتامل ان تقوم بجولة فيها لاعطاء الانطباع عن حجم كبت الحرية من قبل اسرائيل.
من ناحيته قال الفنان بشير انسطاس من مدينة بيت لحم في حديث مع شبكة PNN انه يشكر ادارة المعرض والفندق المحاط بالجدار على جهودهم كما عبر عن شكره للجنة التحكيم في ادارة المسابقة موضحا ان مشاركته جائت انلاقا من رؤيته ان يكون قريبا من فكرة المسابقة حيث اختار ان يكون حرا من الداخل ومن ذاته بعيدا عن الحياة والكبت للحريات بسبب الاحتلال وركز على اهمية الخروج من منطقة الراحة ليكون قادرا على التعبير عن ذاته .
واضاف ان الخروج من الكبت الداخلي قد يؤدي الى اشكال من الالم وبالرغم من ذلك الالم لا بدمن الخروج حتى يكون مفهوم الحرية صحيحا بداية من داخل انفسنا ثم الانطلاق للخروج من كبت الحريات المادي في الحياة.
وفي النهاية تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز النقدية حيث تقدم إدارة الفندق مبلغ خمسة آلاف شيقل للفائز بالرتبة الاولى، وثلاثة آلاف شيقل للفائز بالمرتبة الثانية، والفا شيقل للمرتبة الثالثة.