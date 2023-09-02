وفاز بالجائزة الأولى جهاد جربوع وهو فنان من قطاع غزة لم يستطع أن يشارك في الحفل النهائي للمسابقة، والذي أقيم في الفندق المحاط بالجدار، والمرتبة الثانية صابرين مركر من بيت لحم، فيما فاز بالمرتبة الثالثة علاء البابا من مخيم الجلزون برام الله، مناصفة مع بشار نسطاس.

وجرى حفل الإعلان عن الفائزين بالمسابقة بحضور عدد من كبار الفنانين الفلسطينيين، وأعضاء اللجنة الخاصة بالتحكيم وعلى رأسهم الفنان سليمان منصور، ونبيل وتيسير بركات وقيم المعرض جورج الأعمى، ومدير الفندق المحاط بالجدار وسام سلسع، وعدد كبير من الفنانين الشباب وذويهم.

وفي بداية الإعلان عن الفائزين رحب سلسع بالحضور، وتحدث عن تفاصيل المسابقة التي اصبحت تقليدا سنويا في الفندق والمعرض اللذان يساهمان بتعزيز الحياة الفنية عموما، وتشجيع الفنانين الشباب في فلسطين، مشيرا الى عدد المشاركين في المسابقة الذي وصل في مراحلها الأولى الى نحو مئة فنان وفنانة من الشباب، ثم تم تقليص العدد من قبل لجنة التحكيم لعشرين لوحة، حيث أفتتح المعرض الخاص بالمسابقة كما تم معه فتح التصويت للوحات من قبل الجمهورأ ومن ثم اختيار اللوحات الفائزة من قبل لجنة التحكيم مع اعتماد نسبة المصوتين الى جانب قرارات اللجنة الفنية.

كما اشار سلسع الى ان ألمعرض استطاع بيع نصف اللوحات المعروضة في معرض المسابقة للفنانين الشباب بأسعار جيدة جدا من قبل زوار أجانب ومحليين، وهذا أمر لأنه يساهم بتعزيز اقتصاد الفنانينأ ويشجعهم على الاستمرار بالرسم، كما أشار الى أن معرض فناني قطاع غزة الخاص بالفنانين الشباب من القطاع استطاع بيع الكثير من اللوحات المعروضة لصالح الفنانين.

وشكر سلسع مجلس إدارة الفندق والمعرض على حضورهم ودعمهم الدائم، حيث تم التركيز على علاقة العمل بالفكرة، وأعلن عن أربعة فائزين اثنين منهم تشاركوا في الجائزة الثالثة، معربا عن الحزن لعدم وجود فناني وفنانات غزة بيننا بفعل اجراءات الاحتلال.

من ناحيته، قال جورج الأعمى قيم المعرض وأحد أعضاء لجنة التحكيم، إن الاختيار كان صعب جدا لأن اللوحات العشرين كانوا بمستوى عالي، كما كانت نسبة التصويت عالية جدا، حيث بلغ عدد المشاركين بالتصويت نحو 1500 مشارك، مما دفع لجنة التحكيم للتركيز على على قيمة ومحتوى اللوحات ومدى تناسبها مع فكرة المسابقة.

وكشف الأعمى النقاب أن وجود صدمة إيجابية في أوساط لجنة التحكيم بسبب المستوى المرتفع للوحات الفنانين الشباب، مما يعكس قدرة شعبنا على تخريج فنانين شباب وشابات واعدين.

من جانبه، قال الفنان الفلسطيني الكبير سليمان منصور إن مسابقة معرض الفندق المحاط بالجدار تكتسب أهمية كبيرة كونها خلقت حياة فنية بين أوساط الفنانين، كما أنها خلقت تنافس إيجابي بين الفنانين الشباب ومحبيهم ومحبي الفن، وكان هذا واضحا من خلال ارتفاع نسب التصويت.

كما اشار الفنان سليمان إلى أ ن المسابقة شكلت استمرارية بين الاجيال حيث أنها أبرزت الفنانين على مدار خمس سنوات مما ساهم بخلق فنانين شباب شاكرا الجميع على حضوره ودعمه للحركة الفنية وعلى راسهم ادارة الفندق المحاط بالجدار.

من ناحيته قال الفنان نبيل أحد أعضاء لجنة التحكيم إن المسابقة لها أهمية كبيرة أيضا لأنها تستهدف الشباب، حيث يعمل الفنانون الكبار في السن على دعم الفنانين الشباب من خلال المسابقة بعد أن يتم تقديم اللوحات والتعرف على الفنانين.

واشار صحيح ان هناك اربع فنانين فازوا بالجائزة لكن هناك الكثير منهم الذين لديهم قدرات وتميز وابداع يجب الاستمرار به حيث يعمل الجميع على تعزيز الشباب وحضورهم

بدوره، قال الفنان تيسير بركات إن الثقافة والفن مرآة المجتمعات، مشيرا الى انهما ينموان في المجتمع الفلسطيني رام حالة حالة التردي السياسي فلسطينيا، مشددا على أن الثقافة تظهر روح الشعب وقدرته على العطاء .

وعبر بركات عن الفخر بهذا الجيل الجديد من الفنانين الذين سيحملون الراية ويتقدمون ويبدعون كما عبر عن سعادته لوجود مؤسسات تتبنى وتدعم.

وقالت الفنانة صابرين مكركر في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN انها سعيدة بشكل كبير لفوزها بالمرتبة الثانية في المسابقة والتي كانت على مستوى عالي جدا .

واشارت الى انها تشعر بالفخر لاختيار صورتها من بين هذه هذه اللوحات المشاركة والتي فيها جودة عالية من الاداء موضحة ان المسابقة تقوم على فكرة تخيل الحرية وعندما قررت المشاركة في الصورة وفكرت بهدف المسابقة موضحة ان الحرية لها مفاهيم خاصة في فلسطين حيث هناك اجراءات الاحتلال التي تمنع الحرية من جدار وحواجز وحدود وبالتالي اختارت ان تحمل الكرة الارضية وتتامل ان تقوم بجولة فيها لاعطاء الانطباع عن حجم كبت الحرية من قبل اسرائيل.

من ناحيته قال الفنان بشير انسطاس من مدينة بيت لحم في حديث مع شبكة PNN انه يشكر ادارة المعرض والفندق المحاط بالجدار على جهودهم كما عبر عن شكره للجنة التحكيم في ادارة المسابقة موضحا ان مشاركته جائت انلاقا من رؤيته ان يكون قريبا من فكرة المسابقة حيث اختار ان يكون حرا من الداخل ومن ذاته بعيدا عن الحياة والكبت للحريات بسبب الاحتلال وركز على اهمية الخروج من منطقة الراحة ليكون قادرا على التعبير عن ذاته .

واضاف ان الخروج من الكبت الداخلي قد يؤدي الى اشكال من الالم وبالرغم من ذلك الالم لا بدمن الخروج حتى يكون مفهوم الحرية صحيحا بداية من داخل انفسنا ثم الانطلاق للخروج من كبت الحريات المادي في الحياة.



وفي النهاية تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز النقدية حيث تقدم إدارة الفندق مبلغ خمسة آلاف شيقل للفائز بالرتبة الاولى، وثلاثة آلاف شيقل للفائز بالمرتبة الثانية، والفا شيقل للمرتبة الثالثة.











