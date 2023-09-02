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اليونسكو تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا

9/2/2023 5:12:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN- دعت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إلى تعزيز عمل المجتمع الدولي لحماية القردة العليا لأن وضعها“ما زال حرجا”.

وصرّحت أزولاي الجمعة بعد زيارة لرواندا استمرت ثلاثة أيام“الوضع العالمي للقردة العليا أمر مهم جدا. يجب تعزيز عمل المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن إذا أردنا تجنّب انقراض بعض الأنواع إلى الأبد”.

وأضافت أن“حماية هذه القردة التي لا يفصل البشر عنها سوى 2% من الحمض النووي، هي مسؤولية جماعية. ندعو كل البلدان إلى القيام بدورها، خصوصا الدول الأكثر تقدما، عبر تعزيز آليات التضامن مع البلدان التي تعد موطنا للقردة العليا، لا سيما في إفريقيا”.

وأطلقت أزولاي نداءها خلال زيارتها متنزه البراكين الوطني في رواندا التي تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسه هذا العام.

وتابعت أزولاي“نرى في رواندا أن الحفاظ على الأنواع ينجح عندما توضع المجتمعات المحلية في قلب استراتيجية الحفظ”، مشيرة إلى أن تدابير حماية التنوع البيولوجي يجب أن“تترافق مع تدابير تلبي حاجات هذه المجتمعات المحلية”.

وذكّرت اليونسكو بأن أعداد الغوريلا الجبلية تراجعت بشكل حاد خلال القرن العشرين بسبب إزالة الغابات والصيد الجائر وانتقال الأمراض إليها عن طريق البشر، لكنها أوضحت أن الجهود المشتركة للسلطات الوطنية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية واليونسكو“ساهمت في تحسين الوضع” خلال العقود الأربعة الماضية.

(أ ف ب)

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