روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين قرب الحدود

روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين قرب الحدود
التاريخ
9/2/2023 5:12:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
موسكو/PNN- قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بيلغورود، وهو إقليم يقع على الحدود ويشهد هجمات متكررة من قوات كييف.
وفي سياق منفصل، قال حاكم منطقة كورسك المجاورة إن قرية على الحدود تعرضت لقصف أوكراني أسفر عن إصابة امرأة.
وارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ إنه في بعض الأحيان تشن عشرات الطائرات المسيرة هجمات على روسيا دفعة واحدة.
رويترز
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