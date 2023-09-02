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روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين قرب الحدود

9/2/2023 5:12:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بيلغورود، وهو إقليم يقع على الحدود ويشهد هجمات متكررة من قوات كييف.

وفي سياق منفصل، قال حاكم منطقة كورسك المجاورة إن قرية على الحدود تعرضت لقصف أوكراني أسفر عن إصابة امرأة.

وارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ إنه في بعض الأحيان تشن عشرات الطائرات المسيرة هجمات على روسيا دفعة واحدة.

رويترز

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