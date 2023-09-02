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كوريا الجنوبية تُسجل أدنى معدل مواليد في العالم

9/2/2023 5:12:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سول/PNN- قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن معدل الخصوبة (متوسط ما تنجبه المرأة من أطفال خلال حياتها) سجّل تراجعاً، في كوريا الجنوبية إلى 0.70 في آخر ثلاثة أشهر من العام الحالي، مسجلًا أدنى معدل مواليد في العالم؛ على الرغم من الحوافز والمدفوعات النقدية التي تقدمها الحكومة للآباء والأسر الكورية، والتي بلغت 750 دولارا أمريكيا شهريًا.

وأوضحت الصحيفة أن كوريا الجنوبية، من بين الاقتصادات المتقدمة، تثبت أنها "دولة شاذة". ومنذ عام 2013، سجلت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، أدنى معدل خصوبة بين الأعضاء الأثرياء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يبلغ متوسط معدل الخصوبة 1,58.

كما أنه لا يوجد أي عضو آخر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لديه معدل خصوبة أقل من 1. وأضافت الصحيفة أن العديد من الاقتصادات المتقدمة تواجه تناقصاً في عدد الأطفال حديثي الولادة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث يبلغ معدل الخصوبة 1.66.

ويفرض وجود عدد أقل من الشباب مجموعة من المشاكل، مثل تقلص القوى العاملة وعائدات الضرائب، لكن كوريا الجنوبية، التي لديها خدمة عسكرية إلزامية للرجال، تكافح من أجل تعويض مجموعة صغيرة من المجندين.

وتابعت الصحيفة أن حكومة كوريا الجنوبية أنفقت أكثر من 210 مليارات دولار منذ عام 2006 لإغراء الشباب على الزواج وإنجاب الأطفال. لكن هذه الجهود لم تكن مقنعة للسيدات مثل "تشوي سون يون" التي رأت أن الدعم الحكومي "خطوة إيجابية ولكنه لا يزال غير كافٍ، لأن النساء من الناحية الثقافية ما زلن يدركن مدى تأثير تربية الطفل على حياتهن المهنية".

وقال "جانغ يومي"، شاب غير متزوج: "إن الدعم لا يعالج القضية الهيكلية مثل الاضطرار إلى الاستثمار في التعليم الخاص" الذي أنفق الكوريون الجنوبيون رقماً قياسياً عليه بلغ نحو 20 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 11% تقريباً عن العام السابق، بحسب وزارة التعليم وقسم الإحصاء في البلاد.

وأضاف "جانغ": "لو كنت أعيش في بلد لا يتطلب الكثير من التعليم الخاص ووقت فراغ مضمون، لكنت قد أنجبت طفلاً".

وذكرت الصحيفة أن الحوافز النقدية أثبتت عدم فعاليتها؛ لأن القضايا المجتمعية الأكبر مثل التوازن بين العمل والحياة، والمنافسة الشديدة لم يتم حلها. كما أن تراجع العاصمة "سيول" إلى معدل مواليد يبلغ 0.59 يدل بوضوح على ذلك، وفقًا لـ "لي سانج ليم"، عالم الديموغرافيا في المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية.

المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال


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