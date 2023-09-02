ميلان يهزم روما في معقله
التاريخ
9/2/2023 5:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أسقط فريق ميلان مضيفه روما في عقر داره (2-1) في المباراة التي جرت بينهما الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ووقع على ثناية "الروسونيري" كل من المهاجمين، الفرنسي أوليفيه جيرو، والبرتغالي رافائيل لياو، في الدقيقتين (9 من ضربة جزاء، 48) على الترتيتب.
بينما سجل المدافع الإيطالي ليوناردو سبينازولا هدف "الذئاب" اليتيم عندما كان اللقاء يلفظ أنفايه الأخيرة على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما.
وأكمل فريق ميلان اللقاء بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 61 بعد طرد مدافعه الكندي فيكايو توموري.
وحقق ميلان بذلك انتصاره الثالث على التوالي، وانفرد بصدارة الدوري "الكالتشيو" بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بانتظار نتيجة بقية مباريات هذه الجولة.
بينما مني فريق روما بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل تعادل، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب حتى الآن، برصيد نقطة واحدة.
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