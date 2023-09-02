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ميلان يهزم روما في معقله

9/2/2023 5:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقط فريق ميلان مضيفه روما في عقر داره (2-1) في المباراة التي جرت بينهما الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ووقع على ثناية "الروسونيري" كل من المهاجمين، الفرنسي أوليفيه جيرو، والبرتغالي رافائيل لياو، في الدقيقتين (9 من ضربة جزاء، 48) على الترتيتب.
بينما سجل المدافع الإيطالي ليوناردو سبينازولا هدف "الذئاب" اليتيم عندما كان اللقاء يلفظ أنفايه الأخيرة على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما.
وأكمل فريق ميلان اللقاء بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 61 بعد طرد مدافعه الكندي فيكايو توموري.
وحقق ميلان بذلك انتصاره الثالث على التوالي، وانفرد بصدارة الدوري "الكالتشيو" بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بانتظار نتيجة بقية مباريات هذه الجولة.
بينما مني فريق روما بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل تعادل، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب حتى الآن، برصيد نقطة واحدة.

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