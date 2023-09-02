برشلونة يحقق حلم الطفولة للبرتغالي فيليكس (فيديو)



وأعاد النادي الكتالوني نشر تصريح لفيليكس عبر حسابه الرسمي، مرفق به صورة تخيلية للاعب أثناء الطفولة بقميص "البلوغرانا" وهو يجلس أمام نفسه في الوقت الحالي، في إشارة لتحقيق حلمه.

وكان جواو فيليكس قد أكد بنفسه في وقت سابق، أن حلم طفولته هو الانضمام لصفوف نادي برشلونة.



وكشف الصحفي الإيطالي "فابريزو رومانو" خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، تفاصيل صفقة فيليكس، حيث أكد أن برشلونة تعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضح أن الصفقة كلفت خزائن برشلونة مبلغا يتراوح ما بين 7 إلى 8 ملايين يورو مع التكفل براتبه السنوي المقدر بنحو 10 ملايين أخرى.



وسيصل إجمالي الصفقة خلال موسم واحد 18 مليون يورو، وهو مبلغ بسيط يتماشى مع الوضع المالي للفريق الكتالوني.



وقضى اللاعب البرتغالي الأشهر الستة الأخيرة معارا لصفوف تشيلسي الإنجليزي قبل أن يعود مجددا لصفوف "الروخي بلانكوس".



وشارك جواو فيليكس (23 عاما) في 131 مباراة مع أتليتكو مدريد بكافة المسابقات، وسجل خلال 33 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

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