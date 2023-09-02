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صقور الاردن يواجهون المكسيك اليوم في المونديال

9/2/2023 5:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يسعى منتخب الأردن إلى تحسين صورته وتحقيق فوز للذكرى على منافسه المكسيكي في المواجهة التي تجمعهما اليوم السبت على صالة مول أوف آسيا آرينا في العاصمة الفلبينية مانيلا وذلك في ختام مشواره في كأس العالم لكرة السلة.
وتعتبر هذه المباراة الأخيرة لمنتخب الأردن بعدما خسر حظوظه في الذهاب بعيداً في المونديال أو المنافسة على بطاقة التأهل الأولمبي.
وتعتبر هذه المشاركة الأسوأ لمنتخب الأردن في المونديال، حيث لم يقدم الأداء المقنع ولم ينجح في الدخول بأجواء المنافسة وتلبية طموحات جماهيره رغم رحلة الإعداد الطويلة التي خضع لها طيلة الشهور الماضية.
وكان منتخب الأردن خسر في لقاءات المجموعة الثالثة أمام اليونان (92-71)، وأمام نيوزيلندا (95-87)، في مباراة احتكم فيها الطرفان لشوط إضافي، ثم خسر أمام أمريكا "110-62".
وفي مباريات تحديد المراكز خسر منتخب الأردن الخميس أمام مصر 85-69.
ويأمل منتخب الأردن بتحقيق الفوز على المكسيك وتحسين صورته قبل مغادرة المونديال.
وعانى منتخب الأردن في المونديال من سوء في عملية توظيف اللاعبين واختيارهم وإدارة المباريات، فضلاً عن التسرع وغياب الجاهزية الذهنية لمعظم مبارياته مما عرضه لأربع خسائر متتالية.
ويتوقع أن يقوم وسام الصوص مدرب منتخب الأردن في التعامل بجدية مع مباراة المكسيك وعدم السماح للاعبيه بالاستهتار والتسرع وبما يضمن له تحقيق الفوز.
ويبرز من منتخب الأردن محمد شاهر وأحمد الدويري وفريدي ابراهيم وجيفرسون وسامي بزيع وأحمد الحمارشة ومالك كنعان.
من جهته فإن منتخب المكسيك حقق الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 108-100، ويطمح إلى مواصلة انتصاراته والمحافظة على حظوظه في التأهل للأولمبياد.

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