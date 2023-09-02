Saturday, 02 September 2023 04:05 GMT

خبير: السعودية قد تحدّ من خفض إنتاجها النفطي في أكتوبر

9/2/2023 5:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رجح خبير الطاقة الروسي سيرغي كولوبانوف أن تخفض السعودية في أكتوبر المقبل إنتاجها النفطي بواقع 800 إلى 900 ألف برميل يوميا، عوضا عن مليون برميل يوميا.


وأضاف كولوبانوف: "قد تستمر السعودية في الخفض الطوعي لإنتاجها، حيث من غير المتوقع حدوث زيادة حادة في الطلب على النفط في الأشهر المقبلة".
ومطلع أغسطس الماضي قررت موسكو تمديد خفض إنتاجها النفطي ليشمل سبتمبر المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا.


كما أعلنت السعودية في نفس التوقيت تمديد خفض إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا حتى سبتمبر 2023، لدعم استقرار سوق النفط.

RT

MENAFN02092023000208011052ID1106998075

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث