خبير: السعودية قد تحدّ من خفض إنتاجها النفطي في أكتوبر



وأضاف كولوبانوف: "قد تستمر السعودية في الخفض الطوعي لإنتاجها، حيث من غير المتوقع حدوث زيادة حادة في الطلب على النفط في الأشهر المقبلة".

ومطلع أغسطس الماضي قررت موسكو تمديد خفض إنتاجها النفطي ليشمل سبتمبر المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا.



كما أعلنت السعودية في نفس التوقيت تمديد خفض إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا حتى سبتمبر 2023، لدعم استقرار سوق النفط.

RT