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انخفاض سعر الليرة الذهب بالأردن اليوم 3 دنانير .. تعرف على سعر البيع

9/2/2023 5:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم السبت بمقدار 3 دنانير ، بانواعها الرشادي والانجليزي ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .


حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 322 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا .
واوضح ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.
وحول سبب انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت، أشار ديب أن الأسعار انخفضت بعد عمليات جني أرباح للمستثمرين الذين استغلوا ارتفاع الأسعار من أجل تحقيق الأرباح وهو ما انعكس على انخفاضها لاحقا.
وانخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم 20 قرشاً ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.9 دينارا للشراء منهم .


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