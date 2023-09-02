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روسيا: تدمير 3 زوارق أوكرانيّة حاولت مهاجمة جسر القرم

9/2/2023 5:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود اليوم "السبت" ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم.


وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تيلغرام أنّه "في 2 سبتمبر، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم".


في 12 أغسطس، أعلنت الدفاعات الجوّية الروسيّة أنّها صدّت هجوماً صاروخياً فوق جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش.
وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضمّ شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مراراً بهجمات أوكرانيّة. وهو يُشكّل بنية تحتيّة مهمّة مدنياً وعسكرياً تربط روسيا بشبه الجزيرة.


وتسبّب هجوم في يوليو بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيّارات من الجسر الذي يُستخدم أيضا في نقل معدّات عسكريّة إلى الجيش الروسي الذي يُقاتل في أوكرانيا. وتُستهدف أراضي القرم أيضا بضربات أوكرانيّة.

البيان

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