

وأشاد الجغبير، في بيان اليوم السبت، بجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة الوطنية، لتوسيع حصتها بالسوق المحلية.



وأكد أن هذه القرارات تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة مبيعاتها محليا ما يتيح للمصانع الأردنية توفير فرص عمل جديدة للأردنيين وتعزز من قدرة الصناعات الوطنية في تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بالاعتماد على الذات.



ولفت إلى أن الصناعات الغذائية، تعتبر من أهم القطاعات الصناعية الأردنية التي أسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية كالألبان ومنتجاتها وبيض المائدة واللحوم ومنتجاتها والحلويات.



ونوه بأن الصناعات الغذائية الأردنية تغطي ما نسبته 65 بالمئة من إجمالي احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية وتمتاز منتجاتها بالجودة العالية والالتزام بالمواصفات والمقاييس الأردنية، ما يجعلها آمنة وسليمة.



وأوضح الجغبير، أن حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الغذائية يزيد على 4.5 مليار دينار سنويا تشكل ما يقارب ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ويسهم بما نسبته 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.



وأشار إلى أن صادرات القطاع بلغت العام الماضي 855 مليون دولار، ويشغل 50 ألف عامل وعاملة يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 87 بالمئة، يعملون في 2800 منشأة صناعية وحرفية، فيما يقدر حجم الموجودات الثابتة لمنشآته ما يقارب 1.5 مليار دينار.