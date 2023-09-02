صورة نادرة لنجل الفنانة فيروز .. شاهد كيف بدا
التاريخ
9/2/2023 5:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر الفنان اللبناني غسان الرحباني صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام ظهر فيها برفقة ابن عمه الفنان زياد الرحباني نجل الفنانة فيروز في أحد المطاعم بعد غياب دام طويلا.
وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، معبرين عن اشتياقهم لـ زياد الذي بات ظهوره نادرا في الآونة الاخيرة.
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